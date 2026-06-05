WM-Pokal: Das müssen Sie vor der WM 2026 über die Trophäe wissen - Kurioses, Zahlen und Fakten

SPORT1 05.06.2026 • 15:17 Uhr Auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist er das Ziel der Begierde: der FIFA-WM-Pokal. Sein Vorgänger wurde einst gestohlen. SPORT1 hat Kurioses, Zahlen und Fakten zur wichtigsten Trophäe des Weltfußballs.

Er ist das Objekt der Begierde – glänzend, ikonisch, einzigartig: der FIFA-WM-Pokal. Während der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika, richtet sich der Blick vieler Spieler nicht nur auf Titel und Ruhm, sondern vor allem auf dieses Stück Geschichte.

Seit 1974 wird die aktuelle Trophäe an den Weltmeister verliehen. Sie ersetzte den legendären Jules-Rimet-Pokal, den Brasilien nach seinem dritten Titel 1970 dauerhaft behalten durfte. Allerdings wurde er 1983 in Rio de Janeiro gestohlen und ist bis heute verschwunden – vermutlich wurde er eingeschmolzen.

Die heutige Statue hat sich längst zum größten Symbol des Weltfußballs entwickelt. Auch bei der kommenden WM bleibt der Pokal der emotionale Mittelpunkt – vom ersten Auftritt bei Promotion-Events bis zur finalen Siegerehrung.

WM-Pokal: Design mit klarer Botschaft

Entworfen wurde die Trophäe vom italienischen Bildhauer Silvio Gazzaniga. Sein Konzept: zwei stilisierte Fußballer, die gemeinsam eine Weltkugel in den Himmel stemmen – ein Sinnbild für Triumph und globale Einheit.

Gazzaniga erklärte einst: „Ich wollte etwas schaffen, das die Anstrengung und die Freude des Sieges symbolisiert.“ Genau diese Dynamik prägt die Wirkung bis heute.

Die Trophäe ist 36,8 Zentimeter hoch, rund 6,175 Kilogramm schwer und besteht zum Großteil aus 18-karätigem Gold. Der reine Materialwert liegt bei ca. 115.000 Euro. Am Sockel sorgen zwei grüne Malachit-Ringe für einen markanten Kontrast. Auf der Unterseite werden die Gewinner eingraviert.

Strenge FIFA-Regeln, großer Mythos

Anders als oft angenommen gehört der Pokal nicht dem Weltmeister. Das Original bleibt dauerhaft im Besitz der FIFA und wird nur bei der Siegerehrung übergeben.

Kurz darauf wandert die Trophäe zurück ins FIFA-Museum nach Zürich. Der Gewinner erhält stattdessen eine vergoldete Replik als bleibende Erinnerung.

Auch der Zugang ist streng geregelt: Nur Weltmeister, ausgewählte FIFA-Offizielle und Staatsoberhäupter dürfen das Original überhaupt berühren.

Weltmeister! Mehr als nur ein Pokal

Vor jeder WM geht die Trophäe auf große Reise. Die sogenannte Trophy Tour bringt den Pokal rund um den Globus, bevor er in den Gastgeberländern präsentiert wird.

Damit wird der Pokal schon vor dem Anpfiff zur Attraktion – und zur physischen Verbindung zwischen Fans und Turnier.