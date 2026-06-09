Public Viewing: WM-Finale steigt auch im Central Park

SID 09.06.2026 • 05:37 Uhr Das Endspiel wird im grünen Herzen der Metropole New York live übertragen.

Das Finale der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada wird im New Yorker Central Park übertragen. Wie Zohran Mamdani, Bürgermeister von New York, und Kathy Hochul, die Gouverneurin des Bundesstaates, am Montag bekanntgaben, können rund 50.000 Zuschauer das Endspiel der Endrunde am 19. Juli bei einem Public Viewing live verfolgen.

„Das ikonischste Spiel des ikonischsten Turniers der Welt verdient es, in dem ikonischsten Park der Welt angeschaut zu werden“, sagte der Bürgermeister.

Sechs Millionen Dollar für Final-Party

Gouverneurin Hochul erklärte, der Bundesstaat habe sechs Millionen US-Dollar bereitgestellt, um das Public Viewing zu finanzieren: „Dies ist im Sommer der Anlaufpunkt für New Yorker, und jetzt wird er zum Logenplatz der Stadt für dieses schöne Spiel“.