Manuel Neuer bricht bei Anpfiff des deutschen WM-Spiels zwei Rekorde

Moritz Pleßmann 14.06.2026 • 18:07 Uhr Rückkehrer Manuel Neuer knackt gleich zwei DFB-Rekorde. Julian Nagelsmann verzichtet gegen Curacao auf Überraschungen in der Startelf.

Die Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zum WM-Auftakt gegen Curacao (ab 19 Uhr im LIVETICKER) nach 709 Tagen ist perfekt – und damit gleich zwei Altersrekorde.

Mit 40 Jahren, zwei Monaten und 19 Tagen löst Neuer Lothar Matthäus als ältesten deutschen Nationalspieler ab. Damit ist er gleichzeitig auch der älteste deutsche WM-Spieler der Geschichte. Diesen Rekord hatte zuvor Fritz Walter gehalten (37 Jahre, 7 Monate und 24 Tage bei der WM 1958).

Für Neuer, der wie von Bundestrainer Julian Nagelsmann angekündigt in der Startelf steht, ist es zudem das 125. Länderspiel. Damit liegt er unter anderem hinter Thomas Müller und Lukas Podolski auf Platz fünf der ewigen Bestenliste.

„Ich habe nur positive Gedanken. Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt“, sagte Neuer bei MagentaTV, und er versicherte: „Wir sind alle voller Energie.“ Bei ihm selbst sei „alles gut, ich habe die Belastungsproben bestanden“.

WM: Keine Überraschungen in der deutschen Elf

Nagelsmann verzichtet in Houston auf Überraschungen. Vor Neuer bilden Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown die Viererkette.

Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha sollen im defensiven Mittelfeld abräumen und das Spiel lenken. Leroy Sané, Jamal Musiala und Florian Wirtz bilden die offensive Dreierreihe hinter Stürmer Kai Havertz. – Die deutsche Aufstellung: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Pavlovic, Nmecha – Sané, Musiala, Wirtz – Havertz. – Trainer: Nagelsmann