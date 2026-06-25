WM: Schweden trainiert vor eingestürzter Tribüne

SID 25.06.2026 • 10:50 Uhr Wegen Renovierungsarbeiten am Stadion in Frisco trainiert die Mannschaft von Graham Potter vor einer ungewöhnlichen Kulisse. Bei der Ankunft erwartete das Team eine eingestürzte Tribüne.

Vor einer kuriosen Kulisse aus Trümmern und Baggern hat sich Schweden auf sein letztes WM-Vorrundenspiel vorbereitet. Das Team um Arsenal-Star Viktor Gyökeres, das sein Quartier im Toyota Stadium des FC Dallas aufgeschlagen hat, erwartete bei der Ankunft eine eingestürzte Tribüne – das Stadion befindet sich gerade im Umbau.

„Ich dachte nur: Was ist passiert? Soweit ich weiß, hat es keinen Sturm gegeben“, sagte Schwedens Mittelfeldspieler Besfort Zeneli. Die Mannschaft von Trainer Graham Potter, die Aufnahmen in den sozialen Netzwerken zufolge noch am Dienstag in einem unversehrten Stadion trainiert hatte, wurde am Mittwoch von den Arbeiten überrascht.

WM: Schweden kann noch Gruppenerster werden

„Sie waren etwas verdutzt, als sie ankamen“, sagte Nationalmannschaftsmanager Stefan Pettersson, gab aber Entwarnung: „Wir können den gesamten Platz wie gewohnt nutzen. Sie wollten etwas abreißen, und es sieht so aus, als wäre es in die falsche Richtung gefallen. Zum Glück wurde niemand verletzt.“

Die Modernisierung des Stadions soll bis 2028 abgeschlossen sein, die Kosten werden auf 182 Millionen Dollar (160 Millionen Euro) geschätzt.