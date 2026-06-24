WM: Sorgen um England-Star

SPORT1 24.06.2026 • 11:56 Uhr Nach dem torlosen Remis gegen Ghana sorgt sich England um einen wichtigen Spieler.

Sorgen bei der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Gegen Ghana kamen die Three Lions nicht über ein torloses Unentschieden hinaus, in der Folge schürte Declan Rice Befürchtungen, er könnte das dritte Gruppenspiel gegen Panama verpassen.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler wurde nach dem Spiel in der Mixed Zone mit einem Verband am linken Unterschenkel gesichtet. Laut der britischen Zeitung Sun humpelte der Sportler zudem sichtbar.

Die Verletzungssorgen kommen nur wenige Tage, nachdem der Vize-Kapitän des Teams offenbart hatte, seit über einem halben Jahr unter muskulären Problemen zu leiden.

WM: England-Star kämpft seit Monaten mit Problemen

Beim 4:2-Sieg Englands gegen Kroatien in der vergangenen Woche wurde Rice ausgewechselt.

In der Folgte sagte er: „Ich denke, es war eine kluge Entscheidung. Ich hatte leichte nervliche Schmerzen in der Oberschenkelmuskulatur, mit denen ich schon seit Weihnachten bei Arsenal sehr lange zu kämpfen hatte.“

Und weiter: „Das wussten natürlich nicht viele Leute. Das spielte sich alles hinter den Kulissen ab. In diesen letzten zwanzig Minuten spürt man erst richtig, was der Körper alles durchmacht.“