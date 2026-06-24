WM: Sorgen um England-Star

Sorgen bei der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Gegen Ghana kamen die Three Lions nicht über ein torloses Unentschieden hinaus, in der Folge schürte Declan Rice Befürchtungen, er könnte das dritte Gruppenspiel gegen Panama verpassen.
Sorgen um England-Star
Der 27-jährige Mittelfeldspieler wurde nach dem Spiel in der Mixed Zone mit einem Verband am linken Unterschenkel gesichtet. Laut der britischen Zeitung Sun humpelte der Sportler zudem sichtbar.
Die Verletzungssorgen kommen nur wenige Tage, nachdem der Vize-Kapitän des Teams offenbart hatte, seit über einem halben Jahr unter muskulären Problemen zu leiden.
WM: England-Star kämpft seit Monaten mit Problemen
Beim 4:2-Sieg Englands gegen Kroatien in der vergangenen Woche wurde Rice ausgewechselt.
In der Folgte sagte er: „Ich denke, es war eine kluge Entscheidung. Ich hatte leichte nervliche Schmerzen in der Oberschenkelmuskulatur, mit denen ich schon seit Weihnachten bei Arsenal sehr lange zu kämpfen hatte.“
Und weiter: „Das wussten natürlich nicht viele Leute. Das spielte sich alles hinter den Kulissen ab. In diesen letzten zwanzig Minuten spürt man erst richtig, was der Körper alles durchmacht.“
Sollte Rice pausieren müssen, wäre dies für Trainer Thomas Tuchel ein herber Schlag. Die Partie gegen Panama steigt am Samstagabend (ab 23 Uhr im LIVETICKER), im Falle einer hohen Niederlage könnte England noch auf Platz drei in der Gruppe abrutschen.