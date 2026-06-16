WM: Sorgen um Neymar halten an

Felix Kunkel 16.06.2026 • 10:19 Uhr Nachdem Neymar das erste WM-Spiel Brasiliens verpasst hat, fehlt der Superstar weiter im Training. Berichten zufolge steht er auch für die zweite Partie nicht zur Verfügung.

Superstar Neymar bereitet der brasilianischen Nationalmannschaft nach wie vor Sorgen. Der 34-Jährige, der bereits das erste WM-Spiel der Selecao gegen Marokko (1:1) verpasste, trainiert überstimmenden Berichten zufolge weiterhin nicht mit dem Team.

Neymar wird aktuell von einer Muskelverletzung in der Wade ausgebremst und soll sich jüngst weiteren medizinischen Tests unterzogen haben. Konkrete Ergebnisse der Untersuchungen sind jedoch nicht bekannt, auch vom brasilianischen Verband gibt es bislang kein offizielles Update.

Klar scheint laut den Berichten aber, dass der Offensivspieler auch das zweite Gruppenspiel gegen Haiti am Freitag verpassen wird. Demnach soll Neymar in den kommenden Tagen zunächst ins individuelle Training einsteigen, bevor er wieder Einheiten mit der Mannschaft absolviert.

WM: Verpasst Neymar sogar die komplette Gruppenphase?

Angesichts der fehlenden Fortschritte im Genesungsprozess zweifeln einzelne Medien auch an einem Einsatz des Altstars im abschließenden Gruppenspiel gegen Schottland (25. Juni).

Er habe den langjährigen Anführer nicht nur wegen dessen „technischer Qualität nominiert, die unbestritten ist“, hatte Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti vor dem Auftaktspiel gegen Marokko erklärt: „Sondern auch wegen seiner Erfahrung und wegen des Vorbilds, das er für die jungen Spieler in dieser Mannschaft sein kann.“