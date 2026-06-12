Brasilien zum WM-Start ohne Neymar

SID 13.06.2026 • 00:59 Uhr Der Superstar muss erstmal zuschauen. In den nächsten Spielen könnte er aber wieder eine Option werden.

Superstar Neymar wird Rekordweltmeister Brasilien erwartungsgemäß zum Auftakt der Fußball-WM gegen Marokko fehlen. Dies bestätigte Trainer Carlo Ancelotti am Freitag. „Neymar arbeitet sehr hart daran, so schnell wie möglich wieder fit zu werden“, sagte der 67-Jährige vor der Partie am Sonntag (0.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) in East Rutherford: „Wir gehen davon aus, dass er sich erholt und nächste Woche wieder in die Mannschaft integriert wird.“ Damit könnte Neymar (34) am 20. Juni gegen Haiti und fünf Tage später gegen Schottland wieder eine Option sein.

Seit dem 18. Oktober 2023 hat Neymar kein Länderspiel mehr absolviert, nach der überraschenden WM-Nominierung bremste ihn eine Muskelverletzung in der Wade aus. Er habe den langjährigen Anführer nicht nur wegen dessen „technischer Qualität nominiert, die unbestritten ist“, betonte Ancelotti: „Sondern auch wegen seiner Erfahrung und wegen des Vorbilds, das er für die jungen Spieler in dieser Mannschaft sein kann.“

Für ihn selbst sei es „eine neue Erfahrung“ und „eine neue Verantwortung, das Mutterland des Fußballs zu vertreten“, sagte der Coach, der Brasilien erstmals zu einem großen Turnier führt. Generell sehe er sein Team auf der Jagd nach dem sechsten Titel absolut konkurrenzfähig: „Wir haben eine Mannschaft, die es mit jeder Mannschaft der Welt aufnehmen kann, davon sind wir überzeugt. Es ist eine Mannschaft mit Qualität und Erfahrung, die absolut zuversichtlich ist, dass sie es mit jedem aufnehmen kann.“