WM sorgt für starke TV-Quoten in Gastgeberländern

SID 17.06.2026 • 12:13 Uhr Die Weltmeisterschaft stößt in den drei Gastgeberländern bei den Fans auf großen Anklang. Das 4:1 der USA gegen Paraguay war das bislang meistgesehene WM-Spiel in dem Land.

Seit knapp einer Woche läuft die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada – und stößt in den drei Gastgeberländern auf großen Anklang bei den Fans. Wie der Weltverband FIFA am Mittwoch mitteilte, wurden bei den TV-Einschaltquoten in den ersten Tagen gar einige nationale und internationale Bestmarken aufgestellt.

So sahen durchschnittlich 27,5 Millionen US-Zuschauer den 4:1-Auftaktsieg der USA gegen Paraguay, die Partie wurde damit zum bislang meistgesehenen WM-Spiel, das in den Vereinigten Staaten übertragen wurde.

Auch das Eröffnungsspiel hatte eine hohe TV-Quote

Eine außergewöhnlich hohe Quote erzielte auch das Eröffnungsspiel der mexikanischen Mannschaft gegen Südafrika (2:0) vor den heimischen Geräten: Im Schnitt sahen 23,4 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil lag bei 72,1 Prozent. Eine höhere Quote erzielte ein WM-Spiel in Mexiko zuletzt vor der Jahrhundertwende.