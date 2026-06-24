WM: Späte Erlösung für Díaz und Kolumbien

SID 24.06.2026 • 05:57 Uhr Kolumbien ist bei der Weltmeisterschaft vorzeitig in die K.o.-Phase eingezogen. Zunächst verzweifelten die Südamerikaner an der eigenen Chancenverwertung. Doch die Erlösung kommt spät.

Kolumbiens Fußballer sind bei der WM vorzeitig in die K.o.-Phase eingezogen. Die Südamerikaner um Bayern-Star Luis Díaz gewannen zum Abschluss des zweiten Gruppenspieltags trotz einer lange schwachen Chancenverwertung mit 1:0 (0:0) gegen die Demokratische Republik Kongo und sicherten sich nach zwei Siegen aus zwei Spielen als erste Mannschaft der Gruppe K das Ticket für das Sechzehntelfinale.

Daniel Munoz (76.) traf für die Mannschaft von Trainer Néstor Lorenzo nach zahlreichen vergebenen Möglichkeiten zum Sieg. Am kommenden Samstag (Ortszeit) reicht den Kolumbianern beim Gruppenfinale in Miami gegen Portugal damit ein Unentschieden, um sich den ersten Platz zu sichern.

WM: Kolumbien ließ viele Chancen liegen

Die DR Kongo trifft parallel in Atlanta auf WM-Debütant Usbekistan und hat weiter alle Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde. Torhüter Lionel Mpasi hatte die Zentralafrikaner in Guadalajara mit mehreren starken Paraden noch von einer erneuten Überraschung träumen lassen, musste sich am Ende aber doch geschlagen geben.

Vor dem Anpfiff hatten sich die Blicke zunächst auf die Zuschauerränge gerichtet. Kongos weltbekannter Superfan „Lumumba Vea“, der über das gesamte Spiel wie eine Statue regungslos auf der Tribüne steht, war nach überstandener Ebola-Quarantäne erstmals bei der WM vor Ort. Ansonsten war das Stadion in Guadalajara aber nahezu vollständig in Kolumbiens Gelb gehüllt.

Kongos Torwart stoppte Kolumbien immer wieder

Und auch auf dem Feld dominierten „Los Cafeteros“. Mit viel Ballbesitz und gewohnt hohem Einsatz ließen die Kolumbianer ihrem Gegner in der Anfangsphase kaum Luft zum Atmen, verzweifelten aber reihenweise an Torwart Mpasi. Der 31-Jährige vom französischen Erstligisten AC Le Havre bewahrte seine Mannschaft quasi im Minutentakt vor dem Rückstand, allen voran gegen Jefferson Lerma (4.) und Díaz (16.).

Der Star-Angreifer war wenig überraschend ein Aktivposten bei den Südamerikanern, immer wieder suchte auch James Rodríguez im Aufbau den Flügelstürmer. Erst die Trinkpause brachte etwas Ruhe ins Spiel: Die DR Kongo schaffte es im Anschluss deutlich besser, sich aus dem gegnerischen Druck zu befreien, während Kolumbien erst nach der Pause wieder für große Gefahr sorgte.