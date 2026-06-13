WM-Spiele heute live im Free-TV & Livestream - Brasilien greift in Fußball-WM ein

SPORT1 13.06.2026 • 12:00 Uhr Die WM in den USA, Mexiko und Kanada nimmt allmählich Fahrt auf. Am dritten Tag greift Rekordsieger Brasilien ein und ist direkt gefordert. Auch die Türkei ist am Start - die WM-Spiele heute.

Bei der WM 2026 absolviert Rekordweltmeister Brasilien (fünf Titel) am dritten Tag seinen Auftakt. In der Nacht auf Sonntag startet das Spiel gegen Marokko um 0 Uhr (im LIVETICKER).

Bevor die Südamerikaner spielen, ist um 21 Uhr die Schweiz gegen Katar gefordert.

WM-Spiele heute im Free-TV: So sehen Sie die Weltmeisterschaft live

TV: ZDF, ARD, MagentaTV

ZDF, ARD, MagentaTV Stream: ZDF Mediathek, ARD Mediathek, MagentaTV

ZDF Mediathek, ARD Mediathek, MagentaTV Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App

Das erste Spiel der Schweiz wird live im Free-TV beim ZDF zu sehen sein. Zudem kann das Match in der ZDF Mediathek kostenlos gestreamt werden. Gleiches gilt für die Begegnung der Brasilianer.

Die Partie zwischen Haiti und Schottland um 3 Uhr deutscher Zeit wird von der ARD live im Free-TV übertragen.

Das Match zwischen der Türkei und Australien um 6 Uhr deutscher Zeit ist nur bei MagentaTV zu sehen. Die Plattform zeigt alle 104 Partien der WM live. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Alle WM-Spiele können außerdem im Liveticker auf SPORT1.de und in der SPORT1 App verfolgt werden.

Die heutigen Spiele der WM 2026 im Überblick: Gruppe C und D im Fokus

Katar – Schweiz ab 21 Uhr (ZDF und MagentaTV)

Brasilien – Marokko ab 0 Uhr (ZDF und MagentaTV)

Haiti – Schottland ab 3 Uhr (ARD und MagentaTV)

Australien – Türkei ab 6 Uhr (MagentaTV)

Die Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, die beste WM aller Zeiten zu spielen. Diesen Worten müssen die Eidgenossen nach enttäuschenden Test-Ergebnissen Taten folgen lassen.

Ob Neymar für Brasilien überhaupt zum Einsatz kommen wird, muss sich zeigen. Etwas anderes als einen Auftaktsieg gegen die unangenehmen Marokkaner, die mit einigen Stars gespickt sind, erwarten sie in Brasilien nicht.

Für die Außenseiter in Gruppe C, Haiti und Schottland, geht es im direkten Duell gleich darum, sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Dennoch wäre alles andere als ein Sieg der Schotten eine Überraschung.

Ähnliches gilt auch für die Türkei, die mit großem Selbstvertrauen ins Turnier startet. Daher zählt nur ein Sieg zum Auftakt. Die Türken sind zum ersten Mal seit 2002 wieder bei einer WM-Endrunde dabei. Damals wurden sie Dritter.

WM 2026: Das sind die weiteren Teams in den Gruppen C und D

Wenn Brasilien in der Gruppe C Erster werden will, muss gegen Marokko ein Sieg her. Ähnliches gilt für die Schotten gegen Haiti, wenn sie als einer der besten Gruppendritten in die K.o.-Runde schaffen wollen.