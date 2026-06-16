WM-Spiele heute live im Free-TV & Livestream mit Frankreich, Argentinien & Österreich

Maximilian Huber 16.06.2026 • 12:00 Uhr In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch greift der Weltmeister Argentinien bei der WM in das Geschehen ein. Auch Frankreich, Norwegen und Österreich sind zum ersten Mal gefordert. Die WM-Spiele heute.

Bei der Fußball-WM in Nordamerika steht der Dienstag ganz im Zeichen zweier Schwergewichte. Mit Frankreich und Argentinien greifen die letzten beiden Weltmeister in das Turnier ein, beide Nationen standen sich zudem im WM-Finale 2022 gegenüber.

Den Auftakt am Dienstag um 21 Uhr deutscher Zeit macht die französische Nationalmannschaft, die in Gruppe I auf den Senegal trifft. Das Duell ist ausschließlich auf MagentaTV zu sehen.

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Wenig später steht dann auch das zweite Spiel in Gruppe I an. Um Mitternacht deutscher Zeit (in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch; d. Red.) treffen Norwegen und der Irak aufeinander.

Dabei gehen die Skandinavier um Superstar Erling Haaland als großer Favorit in das Spiel. Norwegen gewann auf dem Weg zur Fußball-WM jedes einzelne Qualifikationsspiel und gilt bei der WM-Endrunde als Geheimfavorit. Das Spiel wird ebenfalls nur auf MagentaTV zu sehen sein.

WM 2026: Argentinien klarer Favorit

In der Nacht auf Mittwoch geht es für die deutschen Zuschauer munter weiter – und zwar mit dem Auftritt des Weltmeisters von 2022. Ab 3 Uhr morgens deutscher Zeit (Ortszeit 20:00 Uhr) trifft Argentinien zum Auftakt auf Algerien und gilt dabei als klarer Favorit.

Das Duell zwischen den Südamerikanern und den Nordafrikanern wird neben MagentaTV auch in der ARD zu sehen sein.

Österreich am frühen Morgen gefordert

Den Abschluss des Tages machen ab 6 Uhr morgens deutscher Zeit Österreich und Jordanien. Das Team um Ralf Rangnick, das nach Weltmeister Argentinien in der Gruppe J gute Chancen auf das Weiterkommen hat, duelliert sich in Santa Clara (Ortszeit 21 Uhr) mit Außenseiter Jordanien, das seine Endrunden-Premiere bei einer WM feiert.