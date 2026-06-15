WM-Spiele heute live im Free-TV & Livestream mit Belgien und Uruguay

Vincent Wuttke 15.06.2026 • 12:00 Uhr Deutschland hat seinen Auftakt gemacht. Einen Tag später starten mit Spanien, Belgien und Uruguay drei weitere Schwergewichte in das Turnier.

Deutschland hat sein erstes WM-Spiel absolviert. In der Nacht von Montag auf Dienstag beginnt das Turnier nun für acht weitere Teams. Gleich drei Schwergewichte legen los.

Den Auftakt macht um 18 Uhr deutscher Zeit die spanische Mannschaft gegen den krassen Außenseiter Kap Verde (LIVETICKER). Es ist das Auftaktmatch der Gruppe H und sowohl in der ARD als auch bei MagentaTV zu sehen. Alles andere als eine Gala der Spanier mit den pünktlich genesenen Stars Nico Williams und Lamine Yamal wäre eine große Überraschung.

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Um 21 Uhr deutscher zeit startet auch Belgien seine Mission mit der Partie gegen Ägypten (LIVETICKER). In Gruppe G wollen die Europäer mit seinen gealterten Stars wie Kevin De Bruyne oder Romelu Lukaku um Duell mit den Superstars Mo Salah und Omar Marmoush ein Zeichen setzen. Auch diese Partie zeigt die ARD gemeinsam mit MagentaTV.

Nach ihrem eigenen Spiel können die spanischen Fans zu Hause eine Nachtschicht einlegen, um die weiteren Gruppengegner Uruguay und Saudi-Arabien bereits zu beobachten. Anpfiff der Begegnung ist um 0 Uhr deutscher Zeit (LIVETICKER). Können Stars wie Darwin Nunez oder Federico Valverde ein Zeichen setzen? Das ZDF und MagentaTV begleiten dieses Spiel.