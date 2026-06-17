WM-Spiele heute live im Free-TV & Livestream mit England, Portugal & Kolumbien

SPORT1 17.06.2026 • 12:00 Uhr Mit England und Portugal steigen bei der WM gleich zwei Top-Favoriten ein. England trifft mit Kroatien gleich auf einen starken Gegner. Die WM-Spiele heute im free-TV und Stream.

Bei der Fußball-WM spielen heute gleich drei Top-Teams ihre ersten Spiele im Turnier. Mit Portugal und England treten zwei Teams an, die sich durchaus Hoffnungen auf den WM-Titel machen.

Den Auftakt am Mittwoch um 19 Uhr deutscher Zeit macht die portugiesische Nationalmannschaft rund um Superstar Cristiano Ronaldo, die in Gruppe L auf die Demokratische Republik Kongo trifft. Danach spielt England um 22 Uhr gegen einen der Geheimfavoriten, Kroatien. Beide Duelle laufen neben MagentaTV auch im ZDF.

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Speziell das Duell England – Kroatien (22 Uhr) weckt hohe Erwartungen. Die Engländer rund um Bayern-Star Harry Kane wollen bei der WM endlich den zweiten WM-Titel nach ihrem Triumph bei der Heim-WM 1966 holen.

Dafür muss das Team von Trainer Thomas Tuchel aber gleich eine große Hürde überspringen. Bei den beiden vergangenen Weltmeisterschaften sorgte Kroatien mit dem Finaleinzug 2018 und dem dritten Platz 2022 für Furore.

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In der Nacht treffen dann die beiden übrigen Teams der Gruppe L aufeinander. Ghana fordert Panama. Für beide Teams geht es um einen wichtigen Sieg im Kampf um das mögliche Weiterkommen. Das Spiel wird um 1 Uhr angepfiffen und nur auf MagentaTV zu sehen sein.