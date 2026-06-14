WM-Spiele heute live im Free-TV & Livestream mit Niederlande und Deutschland-Gegner

SPORT1 14.06.2026 • 12:00 Uhr Auch nach dem Deutschland-Spiel geht es bei der WM in der Nacht auf Montag noch mächtig rund. Auch die DFB-Gegner sind im Einsatz.

Nach dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao starten zwischen Samstag und Sonntag noch sechs weitere Teams in die Weltmeisterschaft.

Los geht es mit der Auswahl aus den Niederlanden, die es um 22 Uhr deutscher Zeit (LIVETICKER) mit Japan zu tun bekommt. Es ist das Auftaktmatch in der Gruppe F und wird nur bei MagentaTV zu sehen sein.

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WM 2026: Niederlande reisen mit Sorgen an

Oranje musste auf dem Weg zu dem Spiel in Arlington, Texas, einige personelle Rückschläge hinnehmen.

Mehrere Stars fehlen verletzt, darunter der frühere Leipziger Xavi Simons sowie die Verteidiger Matthijs de Ligt (einst Bayern München) und Stefan de Vrij vom italienischen Meister Inter Mailand. Vor dem letzten Test fiel in Jurriën Timber vom englischen Meister FC Arsenal noch ein weiterer Abwehrspieler für das Turnier aus.

Dennoch dürfte die Mannschaft von Nationaltrainer Ronald Koeman auf dem Papier der Favorit auf den Gruppensieg sein. Mit Japan wartet der vermutlich stärkste Gegner gleich zu Beginn.

Fußball-WM 2026: Dann wird es für Deutschland-Fans spannend

Für deutsche Fans wird es dann am Montag um 1 Uhr nochmal spannend, wenn die Elfenbeinküste auf Ecuador trifft – das Duell der beiden Gruppengegner der DFB-Elf dürfte erste Aufschlüsse über die Kräfteverhältnisse in der Gruppe E geben. Die ARD überträgt die Partie, die wie alle Spiele auch bei MagentaTV zu sehen ist.

Und um 4 Uhr deutscher Zeit sind dann die anderen beiden Mannschaften aus der Gruppe F dran, die mit den Niederlanden und Japan um die Punkte konkurrieren. Es ist das Aufeinandertreffen der Nummer 38 der Weltrangliste (Schweden) mit der Nummer 45 (Tunesien). MagentaTV überträgt.