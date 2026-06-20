WM-Spiele heute live im TV, Stream und Ticker: Dann spielen Niederlande und Deutschland

SPORT1 20.06.2026 • 12:00 Uhr Nicht nur das Deutschland-Spiel elektrisiert am WM-Wochenende. Auch das Duell zwischen den ambitionierten Schweden und der unter Druck geratenen Elftal verspricht Spannung. SPORT1 zeigt, wie Sie die WM-Spiele verfolgen können.

Der zweite Spieltag der Weltmeisterschaft ist im vollen Gange – und brachte bereits die ersten Entscheidungen mit sich. So hat sich Mexiko durch den zweiten Sieg im zweiten Spiel bereits vorzeitig den Gruppensieg gesichert. Auch am Samstag und in der Nacht von Samstag auf Sonntag können weitere Entscheidungen fallen. Eine Partie ist dabei nicht im Free-TV zu sehen.

Den Auftakt machen die Niederländer um 19 Uhr gegen Schweden (im LIVETICKER) in Houston. In der hochkarätig besetzten Gruppe F steht die Elftal nach dem Unentschieden gegen Japan am ersten Spieltag unter Druck. Die Skandinavier führen nach der 5:1-Gala gegen Tunesien die Gruppe an und können befreit aufspielen. Die Partie wird bei MagentaTV und auch im ZDF übertragen.

WM-Spiele nicht alle im Free-TV: So sehen Sie die Weltmeisterschaft live

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WM 2026: Holt Deutschland sich den Gruppensieg?

Die DFB-Auswahl kann sich bereits am Samstagabend (22 Uhr, im LIVETICKER) gegen die Elfenbeinküste den Gruppensieg holen – wenn im Anschluss Ecuador nicht gegen Curacao gewinnen sollte. Für den vorzeitigen Einzug ins Sechzehntelfinale reicht ein Sieg gegen die Elfenbeinküste allemal – doch die Aufgabe ist keine leichte. Insbesondere auf RB-Shootingstar Yan Diomande muss die Nagelsmann-Elf aufpassen. Der schnelle Offensivmann stellte seine Qualität bereits beim knappen Sieg gegen Ecuador unter Beweis (1:0). Die Partie zwischen der Elfenbeinküste und Deutschland wird sowohl bei MagentaTV als auch beim ZDF zu sehen sein.

In der Nacht treffen die beiden anderen Teams der Gruppe E aufeinander. Ecuador und Curacao kämpfen um 2 Uhr (im LIVETICKER) um die Punkte. Insbesondere die Ecuadorianer, der letzte Gruppengegner des DFB-Teams, dürften die DFB-Verantwortlichen dabei genau unter die Lupe nehmen. Das Aufeinandertreffen wird von MagentaTV und dem ZDF gezeigt.