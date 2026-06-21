WM-Spiele heute live im TV, Stream und Ticker: Dann spielen Spanien und Belgien

SPORT1 21.06.2026 • 12:00 Uhr Bei einigen Mitfavoriten geht es am zweiten Spieltag der WM-Gruppenphase bereits um viel. Insbesondere Spanien steht nach dem 0:0 gegen Kap Verde unter Druck. SPORT1 zeigt, wie Sie die WM-Spiele verfolgen können.

Der zweite Spieltag der WM 2026 ist im vollen Gange – am Sonntag und in der Nacht auf Montag stehen vier Partien auf dem Programm. Zwei Partien sind dabei nicht im Free-TV zu sehen.

So geht es mit der Partie zwischen Spanien und Saudi-Arabien (ab 18 Uhr im LIVETICKER) los. Der Europameister steht in diesem Spiel massiv unter Druck. Alles andere als ein Sieg wäre nach dem torlosen Remis zum Auftakt gegen Kap Verde eine weitere massive Enttäuschung. Die Begegnung wird nur bei MagentaTV zu sehen sein.

WM-Spiele nicht alle im Free-TV: So sehen Sie die Weltmeisterschaft live

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Weiter geht es mit dem Spiel zwischen Belgien und dem Iran (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Beide Teams spielten zum Auftakt unentschieden. Belgien kam gegen Ägypten nicht über ein 1:1 hinaus und der Iran trotzte Neuseeland ein 2:2 ab. Somit stehen in Gruppe G alle Mannschaften mit einem Punkt da. Diese Partie wird sowohl vom ZDF als auch von MagentaTV übertragen.

Zum Start in die neue Woche duellieren sich Uruguay und Kap Verde (Montag, 0 Uhr im LIVETICKER). Kann der Außenseiter wie schon beim 0:0 gegen Spanien erneut einen Favoriten ärgern oder setzt sich doch die individuelle Klasse der Südamerikaner durch? Da alle Teams in Gruppe H zum Auftakt remis spielten, ist auch hier noch alles offen. Die Partie wird in der ARD und bei MagentaTV zu sehen sein.