Der erste Spieltag der WM-Gruppenphase ist vorbei. Einige Favoriten sind bereits gestrauchelt, einige Außenseiter haben überrascht. Heute spielen alle acht Teams der Gruppen C und D ihre zweite Partie. Doch nur zwei dieser Spiele sind im Free-TV zu sehen.
WM-Spiele heute live im TV, Stream und Ticker: Dann spielen USA & Brasilien - Türkei nicht im Free-TV!
WM Spiele heute: USA wieder im Rausch?
Den Auftakt machen am Freitag um 21 Uhr deutscher Zeit Gastgeber USA und Australien (im LIVETICKER) in Seattle. Beide Mannschaften haben ihren ersten Spieltag gewonnen, die Amerikaner gar mit 4:1 gegen Paraguay, stehen mit drei Punkten da und wollen einen weiteren Erfolg nachlegen. Die Partie wird neben MagentaTV auch in der ARD übertragen.
WM-Spiele heute nicht alle im Free-TV: So sehen Sie die Weltmeisterschaft live
- TV: ARD, MagentaTV
- Stream: sportschau.de, MagentaTV
- Ticker:SPORT1.de undSPORT1 App
WM 2026: Gewinnen Brasilien und die Türkei diesmal?
Anschließend startet auch die Gruppe C in den zweiten Spieltag. Um 0 Uhr trifft die schottische Nationalmannschaft in Foxborough auf Marokko (im LIVETICKER). Nach dem Unentschieden zum Auftakt gegen Brasilien hoffen die Marokkaner auf den ersten Sieg. Das Spiel wird exklusiv bei MagentaTV gezeigt.
In der Nacht bestreiten auch die beiden anderen Teams der Gruppe C ihr zweites Gruppenspiel. Um 2:30 Uhr trifft Brasilien in Philadelphia auf Haiti (im LIVETICKER). Die Partie wird neben MagentaTV auch in der ARD übertragen.
Im dritten Spiel der Nacht treffen die Türkei und Paraguay in Santa Clara aufeinander (im LIVETICKER). Um 5 Uhr deutscher Zeit wollen beide Teams ihre Auftaktniederlage vergessen machen und ihre ersten Zähler dieses Turniers holen. Die Partie wird exklusiv bei MagentaTV gezeigt.