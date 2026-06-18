WM-Spiele heute live: Kracher nicht im Free-TV - Dann spielen Schweiz, Bosnien & Mexiko

SPORT1 18.06.2026 • 12:00 Uhr Bei der WM treten die ersten Teams heute bereits zum zweiten Mal an. Den Anfang macht Tschechien. Der Kracher des Tages mit Bosnien läuft nicht im Free-TV. Die WM-Spiele heute.

Der erste Spieltag der WM-Gruppenphase ist gespielt. Einige Favoriten sind bereits gestrauchelt, und ein paar Außenseiter haben überrascht. Heute spielen alle acht Teams aus Gruppe A und B bereits ihre zweite Partie. Doch nur zwei der vier Spiele sind im Free-TV zu sehen.

Den Auftakt am Donnerstag um 18 Uhr deutscher Zeit machen Tschechien und Südafrika (im LIVETICKER) in Atlanta. Beide Mannschaften stehen nach ihren Auftaktniederlagen mit keinem Zähler da und hoffen auf den ersten Sieg. Dieses Spiel wird neben MagentaTV auch im ZDF übertragen!

WM-Spiele heute nicht alle im Free-TV: So sehen Sie die Weltmeisterschaft live

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WM 2026: Es wird spannend in Gruppe B

Danach startet auch die Gruppe B in den zweiten Spieltag. Die Schweizer Nationalmannschaft trifft um 21 Uhr in Los Angeles auf Bosnien und Herzegowina (im LIVETICKER). Nach dem verpatzten Auftakt gegen Katar hofft die Schweiz nun auf den ersten Sieg. Dieses Spiel wird exklusiv bei MagentaTV gezeigt.

In der Nacht spielen auch die anderen beiden Teams aus Gruppe B ihr zweites Gruppenspiel. Um Mitternacht trifft Co-Gastgeber Kanada in Vancouver auf Katar (im LIVETICKER). Die Partie wird neben MagentaTV auch im ZDF übertragen.