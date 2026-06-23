WM-Spiele heute nicht alle live im Free-TV, Stream und Ticker - Dann spielen Cristiano Ronaldo, Kane und Modric

Dominik Hager 23.06.2026 • 12:00 Uhr Das portugiesische Team um Cristiano Ronaldo möchte nach dem Fehlstart in die WM 2026 sein wahres Gesicht zeigen. Für England geht es darum, den guten ersten Eindruck zu bestätigen. SPORT1 zeigt, wie Sie die WM-Spiele heute verfolgen können.

Bei der Weltmeisterschaft 2026 geht es am zweiten Gruppenspieltag darum, sich eine möglichst gute Ausgangsposition für den letzten Spieltag zu verschaffen oder sogar schon vorzeitig in die K.o.-Runde einzuziehen.

Am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch stehen vier Partien an. Los geht es mit Portugal, das gegen WM-Underdog Usbekistan (ab 19 Uhr im LIVETICKER) ran müssen, ehe die Duelle zwischen England und Ghana (ab 22 Uhr im LIVETICKER) sowie Panama und Kroatien (ab 1 Uhr im LIVETICKER) folgen. Den Abschluss bildet die Partie Kolumbien vs. DR Kongo (ab 4 Uhr im LIVETICKER).

WM-Spiele nicht alle im Free-TV: So sehen Sie die Weltmeisterschaft live

TV: ARD, MagentaTV

ARD, MagentaTV Stream: ARD Mediathek, MagentaTV

ARD Mediathek, MagentaTV Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App

Die ARD wird drei von vier Partien live und kostenlos im TV und im Livestream servieren. Dabei handelt es sich um die Duelle Portugal vs. Usbekistan (ab 19 Uhr), England vs. Ghana (ab 22 Uhr) und Kolumbien vs. DR Kongo (ab 4 Uhr).

MagentaTV zeigt alle Spiele der WM 2026 live im TV und Stream, jedoch ist ein kostenpflichtiges Abonnement Voraussetzung. Die Begegnung Kroatien vs. Panama (ab 1 Uhr) gehört zu den Partien, die MagentaTV exklusiv zeigt.

WM 2026: Cristiano Ronaldo möchte es den Kritikern beweisen

Das 1:1-Remis gegen die Demokratische Republik Kongo war sicherlich nicht das, was Portugal unter einem gelungenen WM-Start versteht. Im Fokus der Kritik stand Cristiano Ronaldo, der eine enttäuschende Leistung zeigte und kaum Gefahr ausstrahlen konnte.

Usbekistan könnte für den portugiesischen Altstar und seine Kollegen der richtige Aufbaugegner sein. Der WM-Debütant hat im ersten Spiel gegen Kolumbien mit 1:3 den Kürzeren gezogen – und ist gegen Portugal der noch klarere Außenseiter.

Das Match zwischen den beiden weiteren Gruppengegnern Kolumbien und DR Kongo verspricht ausgeglichener zu werden. Die Südamerikaner sind nominell besser besetzt und haben einen guten Start in die WM hingelegt, doch die Demokratische Republik Kongo hat gegen Portugal gezeigt, dass sie nicht einfach zu bezwingen ist. Beide wären mit einem Sieg wohl sicher im Sechzehntelfinale.

WM 2026: Marschieren die Three Lions zum Gruppensieg?

England hat seine auf dem Papier schwierigste Aufgabe in der Gruppe mit dem 4:2-Sieg gegen Kroatien bereits mit Bravour gemeistert. Ghana hat gegen Panama überraschend destruktiv begonnen und sich erst in der zweiten Halbzeit gesteigert. Der späte Treffer zum 1:0-Sieg könnte jedoch psychologisch wertvoll gewesen sein. Eine Überraschung ist den Black Stars durchaus zuzutrauen.

Kroatien steht nach der 2:4-Pleite gegen England unter Druck. Im Duell mit Panama sind Luka Modric und Co. allerdings der klare Favorit. Ähnlich wie Ex-Real-Kollege Ronaldo hatte auch der kroatische Altstar beim WM-Start noch so seine Schwierigkeiten. Nun besteht die Möglichkeit, sich gegen einen vermeintlich einfachen Gegner Selbstvertrauen zurückzuholen.

WM 2026: Die Anstoßzeiten im Überblick