WM-Spiele heute nicht alle live im Free-TV, Stream und Ticker - dann spielen Davies, Vinicius Jr., Hakimi und Son

SPORT1 24.06.2026 • 12:00 Uhr Die Gruppenphase bei der WM 2026 neigt sich dem Ende entgegen. In den Gruppen A, B und C fällt die Entscheidung, wer weiterkommt, wer rausfliegt und wer als Gruppen-Dritter zittern muss. SPORT1 zeigt, wie Sie die WM-Spiele heute verfolgen können.

Bei der WM 2026 müssen spätestens jetzt die Karten auf den Tisch gelegt werden. Der letzte Spieltag der Gruppenphase beginnt, weswegen elementare Entscheidungen für den weiteren Turnierverlauf fallen werden.

Am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag fällt die Entscheidung in drei Gruppen. Im Einsatz sind mit Mexiko und Kanada unter anderem zwei Gastgeber-Nationen, die ihre gute Ausgangsposition nutzen möchten. Ein spannendes Fernduell um den Gruppensieg steht in Gruppe C an, wo Brasilien und Marokko punktgleich an der Spitze liegen.

WM-Spiele nicht alle im Free-TV: So sehen Sie die Weltmeisterschaft live

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Der Spieltag beginnt mit den beiden verbliebenen Duellen in Gruppe B. Hier treffen jeweils ab 21 Uhr die Schweiz und Kanada sowie Bosnien-Herzegowina und Katar aufeinander. Um Mitternacht folgt die Entscheidung in Gruppe C, wo Marokko auf Haiti und Brasilien auf Schottland treffen. Den Abschluss macht die Gruppe A mit den Duellen Südafrika vs. Südkorea und Tschechien vs. Mexiko (jeweils ab 3 Uhr).

MagentaTV hat die Rechte an allen WM-Partien und wird folgerichtig auch alle Matches live und in voller Länge im TV und im Stream zeigen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Im Free-TV ist das Angebot am heutigen Tage recht begrenzt. Lediglich das Match zwischen der Schweiz und Kanada (ARD) sowie das Duell Marokko vs. Haiti (ZDF) werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und den dazugehörigen Streams kostenlos zu sehen sein.

Alle Partien können kostenlos im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

WM 2026: Schnappt sich Kanada den Gruppensieg?

Kanada befindet sich mit vier Punkten und 7:1-Toren in der Pole Position in Gruppe B. Ein Remis gegen die punktgleichen Schweizer würde sicher zu Platz eins reichen. Sollten die Kanadier verlieren, könnte Bosnien-Herzegowina mit einem hohen Sieg noch vorbeiziehen, müssten dabei aber neun Tore aufholen.

Die Schweiz benötigt einen Sieg, um Gruppensieger zu werden. Im Falle eines Remis‘ wäre Rang zwei fix. Bei einer Niederlage könnte Katar im Falle eines eigenen deutlichen Sieges vorbeispringen. Die Gastgebernation aus dem Jahr 2022 muss aber ebenfalls neun Tore aufholen.

Für Bosnien-Herzegowina und Katar geht es in erster Linie darum, mit einem Sieg Platz drei zu sichern. Vier Punkte würden mit hoher Wahrscheinlich reichen, um zu den besten Gruppendritten zu gehören. Ein Remis würde wohl beide nicht in die K.o.-Runde bringen.

WM 2026: Bleibt Brasilien an der Spitze?

Die Selecao führt die Gruppe C mit vier Punkten und 4:1-Toren vor dem punktgleichen Team aus Marokko (2:1 Tore) an. Marokko hat jedoch gegen Underdog Haiti durchaus die Möglichkeit, diese zwei Tore in der Tordifferenz aufzuholen, zumal das direkte Duell gegen Brasilien mit einem Remis endete. Die Südamerikaner haben mit Schottland (im LIVETICKER) auf dem Papier das härtere Los.

Schottland hätte auch die Möglichkeit, mit einem Sieg noch an Brasilien vorbeizuspringen und könnte sogar Gruppensieger werden, wenn Marokko entgegen der Erwartungen Haiti nicht bezwingt. Letztlich dürfte es für die Schotten aber darum gehen, ein Remis mitzunehmen, womit man vier Punkte und ziemlich sicher auch das 1/16-Final-Ticket hätte. Haiti muss gewinnen, um eine kleine Chance zu wahren.

WM 2026: Kampf um Platz zwei in Gruppe A

Mexiko ist nach zwei Siegen nicht mehr von Platz eins zu verdrängen, da nur noch Südkorea mit drei Zählern auf Schlagdistanz wäre, den direkten Vergleich aber verloren hat. Für die Ostasiaten geht es darum, mit einem Sieg gegen Südafrika oder einem Remis als Gruppen-Zweiter weiter zu kommen.

Tschechien hat den kleinen Vorteil, dass Mexiko schon weiter ist und es im direkten Duell um nichts geht. Die Europäer haben wie Südafrika einen Punkt auf dem Konto. Beide benötigen wohl einen Sieg, um in die K.o.-Runde zu kommen, da zwei Punkte voraussichtlich nicht reichen würden, um zu den besten acht Gruppen-Dritten zu zählen.