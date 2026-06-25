WM-Spiele heute nicht alle live im Free-TV, Stream und Ticker - dann spielen Deutschland, die USA und Türkei

SPORT1 25.06.2026 • 12:00 Uhr Die Gruppenphase der WM 2026 neigt sich dem Ende zu. In den Gruppen D, E und F wird sich entscheiden, wer weiterkommt, wer ausscheidet und wer als Gruppendritter zittern muss. SPORT1 zeigt Ihnen, wie Sie die WM-Spiele heute verfolgen können.

Bei der WM 2026 müssen spätestens jetzt die Karten auf den Tisch gelegt werden. Der letzte Spieltag der Gruppenphase steht bevor, weshalb elementare Entscheidungen für den weiteren Turnierverlauf fallen werden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag geht es in den Gruppen D, E und F final zur Sache. Neben der deutschen Nationalmannschaft sind dort unter anderem auch die Niederlande und der Gastgeber USA im Einsatz.

WM-Spiele laufen nicht alle im Free-TV: So sehen Sie die Weltmeisterschaft live

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Der WM-Tag beginnt mit der Gruppe E (22 Uhr). Die DFB-Auswahl hat den ersten Platz bereits sicher und trifft im abschließenden Vorrundenspiel auf die bisher sieglose Mannschaft aus Ecuador (ARD und MagentaTV). Im Parallelspiel kämpfen Curacao und die Elfenbeinküste um das Weiterkommen. Dieses Spiel ist exklusiv auf MagentaTV zu sehen.

Um 1 Uhr geht es mit der Gruppe F weiter. Dort ist noch alles offen: Die Niederlande und Japan stehen mit vier Punkten an der Tabellenspitze, Schweden lauert dahinter mit drei Zählern. Die Niederländer treffen nun auf die bereits ausgeschiedenen Tunesier (ARD und MagentaTV). Außerdem duellieren sich Japan und Schweden (MagentaTV).

Den Abschluss des Tages bildet die Gruppe D mit Gastgeber USA (4 Uhr). Wie die deutsche Mannschaft haben sich auch die Amerikaner schon als Gruppenerster für die K.-o.-Phase qualifiziert und stehen im Spiel gegen die Türkei nicht unter großem Druck (MagentaTV).

Im anderen Spiel geht es zwischen Paraguay und Australien um Platz zwei (ARD und MagentaTV).