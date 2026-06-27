WM-Spiele heute nicht alle live im Free-TV, Stream und Ticker - dann spielen England, Ronaldo und Messi

SPORT1 27.06.2026 • 12:00 Uhr Die Gruppenphase der WM 2026 neigt sich dem Ende zu. In den Gruppen J, K und L wird sich entscheiden, wer weiterkommt, wer ausscheidet und wer als Gruppendritter zittern muss. SPORT1 zeigt Ihnen, wie Sie die WM-Spiele heute im TV verfolgen können.

Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 geht in ihre entscheidende Phase. Mit dem letzten Vorrundenspieltag fallen die nächsten Entscheidungen über den Einzug in die K.-o.-Runde – für einige Mannschaften geht es ums Weiterkommen, für andere nur noch um einen versöhnlichen Turnierabschluss.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden auch die Gruppen J, K und L beendet. Im Einsatz sind unter anderem Titelverteidiger Argentinien um den bislang herausragenden Lionel Messi sowie England und Portugal mit Cristiano Ronaldo.

WM-Spiele laufen nicht alle im Free-TV: So sehen Sie die Weltmeisterschaft live

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Zunächst ist die Gruppe L an der Reihe. England trifft auf Panama und möchte Platz eins verteidigen. Das Spiel kommt nicht im Free-TV (23 Uhr bei MagentaTV). Gleichzeitig stehen sich Kroatien und Ghana gegenüber (23 Uhr, ZDF und MagentaTV). Für die Europäer ist die Partie besonders wichtig, aber schon ein Unentschieden würde für den Einzug ins Sechzehntelfinale reichen.

In Gruppe K wollen Portugal und Cristiano Ronaldo ihren Aufwärtstrend bestätigen. Sie treffen auf Kolumbien (Sonntag, 1.30 Uhr, ZDF und MagentaTV). Parallel dazu treffen die Demokratische Republik Kongo und Usbekistan aufeinander. Die Kongolesen spielen dabei um ihre letzte Chance auf den Einzug in die K.-o.-Runde (Sonntag, 1.30 Uhr, MagentaTV).

Den Abschluss der Vorrunde macht Titelverteidiger Argentinien in der Gruppe J. Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi trifft auf Jordanien, steht bereits als Gruppensieger und Teilnehmer der K.-o.-Runde fest. Die Partie gibt es nicht im Free-TV zu sehen (Sonntag, 4 Uhr bei MagentaTV).

Zeitgleich kämpfen Algerien und Österreich im direkten Duell um das Weiterkommen. Dafür reicht beiden Nationen ein Unentschieden (Sonntag, 4 Uhr, ZDF und MagentaTV).