WM-Spiele heute nicht alle live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann spielen Frankreich, Österreich und Argentinien?

SPORT1 22.06.2026 • 12:00 Uhr Frankreich möchte im Duell mit dem Irak den zweiten Sieg einfahren, während es Argentinien mit Österreich zu tun bekommt. Spannung dürfte außerdem die Partie Senegal vs. Norwegen bieten. SPORT1 zeigt, wie Sie die WM-Spiele heute verfolgen können.

Der zweite Spieltag der WM 2026 ist in vollem Gange – am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag stehen vier Partien auf dem Programm. Davon sind drei Matches im Free-TV zu sehen.

Los geht es mit der Partie zwischen Argentinien und Österreich (ab 19 Uhr im LIVETICKER). Im Anschluss wollen die Franzosen (ab 23 Uhr im LIVETICKER) einen Pflichtsieg gegen den Irak einfahren.

WM-Spiele nicht alle im Free-TV: So sehen Sie die Weltmeisterschaft live

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In der Nacht und in den frühen Morgenstunden sind die Partien zwischen Norwegen und dem Senegal (ab 2 Uhr im LIVETICKER) sowie zwischen Jordanien und Algerien (ab 5 Uhr im LIVETICKER) angesetzt.

Die Duelle Österreich vs. Argentinien und Frankreich vs. Irak sind sowohl im Free-TV in der ARD als auch im Pay-TV auf MagentaTV zu sehen und können auf den jeweiligen Plattformen gestreamt werden. Exklusiv bei MagentaTV läuft die Partie zwischen Norwegen und dem Senegal, während Jordanien vs. Algerien auf MagentaTV und im ZDF übertragen und gestreamt wird.

WM 2026: Wird Argentinien seiner Favoritenrolle in Gruppe J gerecht?

Die Argentinier haben ihr erstes WM-Match gegen Algerien dank einer Gala-Vorstellung von Lionel Messi mit 3:0 gewonnen. Der Superstar erzielte dabei alle drei Tore.

Österreich war beim 3:1 gegen Jordanien ebenfalls siegreich, geriet gegen den WM-Debütanten aber zumindest phasenweise unter Druck. Erst in der Nachspielzeit sorgte Marko Arnautovic per Elfmeter für die endgültige Entscheidung.

Der aktuelle Weltmeister ist gegen die Alpenrepublik favorisiert, jedoch geht von dieser die größte verbliebene Stolpergefahr auf dem Weg zum Gruppensieg aus. Konrad Laimer und Co. könnten sich als unangenehme Gegner erweisen.

Für Algerien und Jordanien geht es hingegen darum, die Chance auf ein Weiterkommen zu bewahren. Beide stehen nach den Niederlagen gegen Argentinien und Österreich mit null Punkten da. Algerien ist der klare Favorit in diesem Duell, jedoch hat Jordanien gegen Österreich gezeigt, durchaus auf WM-Ebene mithalten zu können.

Zum Abschluss wird es in Gruppe J zu den Duellen Algerien vs. Österreich und Argentinien vs. Jordanien (beide Spiele am 28. Juni, ab 4 Uhr) kommen.

WM 2026: Frankreich auf dem Weg zum Gruppensieg?

Frankreich hat mit dem 3:1-Erfolg gegen den Senegal einen guten Turnierstart erwischt. Das Spiel gegen Irak ist vermeintlich die einfachste Aufgabe in einer starken Gruppe. Mit einem zweiten Erfolg würde man der Mission Gruppensieg einen Schritt näher kommen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass Norwegen nicht gegen Senegal gewinnen sollten.

Die Skandinavier haben den Irak im ersten Gruppenspiel mit 4:1 besiegt und sind wohl die einzige Bedrohung für den französischen Gruppensieg. Die Entscheidung darüber wird voraussichtlich aber erst am 26. Juni (ab 21 Uhr) fallen, wenn sich Frankreich und Norwegen sowie Senegal und Irak duellieren.