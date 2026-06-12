WM-Spiele heute: USA und Kanada live im Free-TV, Livestream & Ticker

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat begonnen. Nach dem Auftakt-Match zwischen Mexiko und Südafrika steigen am zweiten Turniertag Kanada und die USA ins Geschehen ein.
WM-Spiele heute: Was macht die USA?
Zunächst sind die Kanadier an der Reihe, die um 21 Uhr Bosnien-Herzegowina empfangen. Um vier Uhr deutscher Zeit fällt mit dem Duell zwischen den USA und Paraguay dann der Startschuss für den letzten Turnier-Gastgeber.
WM-Spiele heute: So sind Sie LIVE bei der Weltmeisterschaft dabei
- TV: ARD, MagentaTV
- Stream: ARD Mediathek, MagentaTV
- Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App
Die Partie zwischen Bosnien-Herzegowina und Kanada wird live im Free-TV in der ARD laufen. Zudem kann das Match in der ARD Mediathek kostenlos gestreamt werden.
Das Match der USA gegen Paraguay läuft hingegen exklusiv bei MagentaTV. Die Plattform zeigt alle 104 Partien der WM live. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Alle WM-Spiele können außerdem im Liveticker auf SPORT1.de und in der SPORT1 App verfolgt werden.
Die volle Ladung WM: Montag bis Freitag ab 18 Uhr täglich WM Aktuell LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de und in der SPORT1 App
Die heutigen Spiele der WM 2026 im Überblick: Gruppe B und D im Fokus
- Kanada – Bosnien-Herzegowina ab 21 Uhr (ARD und MagentaTV)
- USA – Paraguay ab 4 Uhr (MagentaTV)
Die Kanadier gehen mit leichten Sorgenfalten in die Heim-WM. Abwehrchef Moise Bombito ist nach seinem Beinbruch nicht rechtzeitig fit geworden und auch für Alphonso Davies kommt das Auftaktspiel der Kanadier zu früh. Die Hoffnungsträger im Team sind Ismael Koné und Jonathan David.
Italien-Schreck Bosnien kommt über eine seine mannschaftliche Geschlossenheit und verfügt mit Ermedin Demirovic und dem Schalker Edin Dzeko über Torgefahr und Erfahrung. Haris Tabakovic wird verletzungsbedingt noch nicht zur Verfügung stehen.
Die USA haben zuletzt gegen Deutschland einen guten Eindruck hinterlassen und dürfen trotz der Niederlage mit Optimismus in die Heim-WM gehen. Zu den Säulen der Mannschaft gehören Cristian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Dest und Folarin Balogun.
Paraguay hat nur wenige bekannte Namen im Kader, jedoch mit Julio Enciso und Diego Gómez zwei starke Talente und die WM-Quali in Südamerika problemlos gemeistert.
WM 2026: Das sind die weiteren Teams in den Gruppen B und D
Kanada und Bosnien-Herzegowina bekommen es in Gruppe B noch mit der Schweiz und Katar zu tun, die sich am Samstag um 21 Uhr gegenüberstehen. Ein Remis könnte beiden Nationen schon helfen, um einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde zu machen. Es ist schließlich durchaus möglich, dass alle Teams gegen Katar gewinnen.
Die USA und Paraguay treffen in Gruppe D noch auf die Türkei und Australien. In der äußerst ausgeglichenen Gruppe kann jeder Zähler wichtig werden, um den Einzug in die K.o.-Runde zu erreichen. Die USA und die Türkei sind leicht favorisiert.