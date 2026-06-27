WM-Spieler mit Trage abtransportiert

Philipp Heinemann 27.06.2026 • 02:58 Uhr Saudi-Arabien verliert im letzten Vorrundenspiel der WM einen wichtigen Pfeiler in der Abwehr.

Hassan Tambakti ist im dritten WM-Vorrundenspiel Saudi-Arabiens mit einer Trage abtransportiert worden. Der Innenverteidiger verletzte sich nach knapp einer halben Stunde beim Duell mit Kap Verde (LIVETICKER).

Tambakti begann während eines Laufduells zu humpeln, bleib aber zunächst auf den Beinen – obwohl er kaum noch auftreten konnte. Er versuchte sogar, nochmal zum Kopfball hochzusteigen.

WM: Tambakti kann nicht weiterspielen

Erst als der Ball im Aus landete, sank der Spieler von Al-Hilal zu Boden. Schnell wurde klar: Die Partie war für ihn beendet.

Nach einer Behandlung – um welche Art von Verletzung es sich handelte, war nicht zu erkennen – musste der 27-Jährige mit einer Trage abtransportiert werden.

Immerhin musste Tambakti nicht direkt in die Katakomben oder ins Krankenhaus gebracht werden. Bis zum Halbzeitpfiff verfolgte er das Spiel von der Bank aus.