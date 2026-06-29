WM: Ecuador wechselt Kapitän während des laufendes Turniers!

Ecuadors Nationalmannschaft hat einen Kapitänswechsel während der laufenden WM in Mexiko, Kanada und den USA vollzogen. Moisés Caicedo hat Enner Valencia als Kapitän abgelöst und wird künftig mit der Binde auf dem Platz auflaufen.
WM-Team wechselt Kapitän
Das geht aus einem Video in den sozialen Medien hervor, in welchem zu sehen ist, wie der Rekordtorschütze Ecuadors (49 Tore) die Binde an Caicedo übergibt.
„Bruder, diese Binde sollst du tragen. Du bist ein Anführer“, adelte der 36 Jahre alte Mittelstürmer den Superstar vom FC Chelsea, der bereits beim 2:1-Sieg gegen Deutschland die Binde getragen hatte. Nun ist der Wechsel auf der Position des Kapitäns auch offiziell.
Valencia bei WM ohne Torerfolg
„Ich möchte nicht dafür in Erinnerung bleiben, was ich geleistet habe oder wegen meiner Tore, sondern weil ich ein großartiger Mensch war“, wünschte sich Valencia bei der Übergabe der Binde. Bei allen bisherigen drei WM-Spielen stand Valencia in der Startelf, blieb allerdings ohne Torerfolg.
Im Sechzehntelfinale, für das sich Ecuador durch den Sieg gegen Deutschland qualifizierte, treffen die Südamerikaner auf den Co-Gastgeber Mexiko, der den klaren Heimvorteil haben wird.
Ausgetragen wird die Partie in der Nacht auf Mittwoch (3 Uhr MESZ im LIVETICKER) im altehrwürdigen Aztekenstadion in Mexiko-Stadt.