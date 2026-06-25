WM: Tor von Deutschland hätte nicht zählen dürfen!

Julius Schamburg , Maximilian Lotz 25.06.2026 • 22:31 Uhr Deutschland erzielt im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador ein überaus umstrittenes Tor. Der Treffer von Leroy Sané hat dennoch Bestand, was für Verwunderung sorgt.

Deutschland hat im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador (LIVETICKER) früh die 1:0-Führung geschossen. Geht es nach den Schiedsrichterexperten Patrick Ittrich und Lutz Wagner, hätte der Treffer allerdings nicht zählen dürfen.

Was war passiert? Aleksandar Pavlovic kam am Rande des gegnerischen Sechzehners an den Ball, traf dabei aber mit seinem hohen Bein auch Gegenspieler Pedro Rodríguez Ledesma an der Schläfe.

WM: Umstrittenes Tor von Sané hat Bestand

Pavlovic behauptete so den Ball – und über Florian Wirtz landete die Kugel schließlich bei Leroy Sané, der ins linke untere Eck zum 1:0 für Deutschland einschob. Ganz nebenbei die früheste deutsche Führung bei einer WM seit 1934, als Ernst Lehner gegen Österreich in der 1. Minute getroffen hatte.

Die Ecuadorianer protestierten vehement, hatten ein Foulspiel an Rodríguez Ledesma erkannt. Doch Schiedsrichterin Tori Penso erkannte den Treffer an, auch der VAR intervenierte nicht.

„Das ist aus meiner Sicht eine sehr mutige Entscheidung“, sagte Schiedsrichterexperte Wagner in der ARD. Pavlovic spiele den Ball in einem Bereich, „wo man eigentlich mit dem Kopf spielt, mit dem Fuß. Und dann kommt es auch zu einem Kontakt, da war allein die Höhe des Fußes im Kopfbereich.“

Ittrich: „Tor hätte nicht zählen dürfen“

Wagner war „sehr verwundert“ – auch darüber, dass der VAR nicht eingriff: „Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn dieses Tor zurückgenommen wird.“

In die gleiche Kerbe schlug Ittrich bei MagentaTV: „Das ist für mich regeltechnisch ein klares Foul. In diesem Sinne hätte das Tor nicht zählen dürfen.“