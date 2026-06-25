WM: Trainer-Ikone lässt Zukunft offen

Dick Advocaat hat nach dem WM-Aus mit Außenseiter Curacao seine Zukunft als Coach offengelassen. Er habe „noch keine Minute“ über die Zeit nach dem Turnier nachgedacht, betonte die Trainer-Ikone nach dem 0:2 (0:1) gegen die Elfenbeinküste: „Ich war auf das Spiel und die WM konzentriert. Ich wollte das beste Ergebnis bei diesem Turnier für uns herausholen.“ Er werde „vielleicht“ über seine Zukunft nachdenken, wenn er den Pressekonferenzraum des Stadions in Philadelphia verlasse.
Trainer-Ikone lässt Zukunft offen
Advocaat hatte die Karibik-Insel zur WM-Teilnahme geführt. Im Februar war er jedoch zurückgetreten, um sich um seine schwer erkrankte Tochter zu kümmern. Mittlerweile soll es dieser wieder besser gehen, sodass einem WM-Engagement Advocaats aus privater Sicht nichts mehr entgegenstand.
Wohl auf Wunsch der Spieler und wichtiger Sponsoren kehrte der 78-Jährige Mitte Mai als Nationaltrainer zurück, Landsmann Fred Rutten war vorher wegen interner Probleme zurückgetreten.
WM: Spieler hoffen auf Zukunft mit Advocaat
Die Spieler hoffen noch auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Advocaat. „Ich möchte, dass er weitermacht, aber letztendlich ist es seine eigene Entscheidung“, sagte Torhüter Eloy Room: „Er hat eine lange Karriere hinter sich, eine großartige Karriere, also denke ich, wir müssen ihm Freiraum lassen und ihn entscheiden lassen, aber natürlich wollen wir mit ihm zusammenarbeiten.“ Advocaat sei „ein großartiger Trainer und wir haben viel zusammen erreicht“.
Es scheint durchaus denkbar, dass Advocaat nicht nur als Coach von Curacao aufhört, sondern seine Trainerlaufbahn beendet. „Er ist zwar schon etwas älter, aber er hat eine gute Ausstrahlung, die uns verbindet. Das war auch für uns ein wichtiger Faktor, um so viel zu erreichen, und er kann stolz darauf sein, was er mit uns erreicht hat“, sagte Abwehrspieler Jurien Gaari. Er fände es „sehr enttäuschend“, wenn Advocaat wirklich bei der „Blue Wave“ aufhöre, ergänzte er.