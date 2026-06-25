WM: Trainer-Ikone lässt Zukunft offen

SID 26.06.2026 • 01:56 Uhr Trainer-Ikone Dick Advocaat steht vor einer ungewissen Zukunft. Macht der Routinier bei Curacao weiter oder beendet er womöglich sogar seine Laufbahn?

Dick Advocaat hat nach dem WM-Aus mit Außenseiter Curacao seine Zukunft als Coach offengelassen. Er habe „noch keine Minute“ über die Zeit nach dem Turnier nachgedacht, betonte die Trainer-Ikone nach dem 0:2 (0:1) gegen die Elfenbeinküste: „Ich war auf das Spiel und die WM konzentriert. Ich wollte das beste Ergebnis bei diesem Turnier für uns herausholen.“ Er werde „vielleicht“ über seine Zukunft nachdenken, wenn er den Pressekonferenzraum des Stadions in Philadelphia verlasse.

Advocaat hatte die Karibik-Insel zur WM-Teilnahme geführt. Im Februar war er jedoch zurückgetreten, um sich um seine schwer erkrankte Tochter zu kümmern. Mittlerweile soll es dieser wieder besser gehen, sodass einem WM-Engagement Advocaats aus privater Sicht nichts mehr entgegenstand.

Wohl auf Wunsch der Spieler und wichtiger Sponsoren kehrte der 78-Jährige Mitte Mai als Nationaltrainer zurück, Landsmann Fred Rutten war vorher wegen interner Probleme zurückgetreten.

WM: Spieler hoffen auf Zukunft mit Advocaat

Die Spieler hoffen noch auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Advocaat. „Ich möchte, dass er weitermacht, aber letztendlich ist es seine eigene Entscheidung“, sagte Torhüter Eloy Room: „Er hat eine lange Karriere hinter sich, eine großartige Karriere, also denke ich, wir müssen ihm Freiraum lassen und ihn entscheiden lassen, aber natürlich wollen wir mit ihm zusammenarbeiten.“ Advocaat sei „ein großartiger Trainer und wir haben viel zusammen erreicht“.