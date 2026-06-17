WM-Trinkpausen: DFL und UEFA planen keine Einführung

SID 17.06.2026 • 12:56 Uhr Die Fußballfans in Deutschland müssen sich nicht an generelle Trinkpausen wie während der laufenden WM-Endrunde gewöhnen. Die umstrittenen Unterbrechungen kommen nicht in der Bundesliga, im Europacup und bei der EM.

Die Fußballfans in Deutschland müssen sich nicht an generelle Trinkpausen wie während der laufenden WM-Endrunde gewöhnen. Weder die Deutsche Fußball Liga (DFL) noch die Europäische Fußball-Union (UEFA) planen die Einführung der umstrittenen Spielunterbrechung. Das machten beide Verbände klar.

In der Bundesliga und der 2. Liga sind die Pausen laut Regelwerk keine Pflicht, aber bei Bedarf schon länger möglich. „Über Trinkpausen wird weiterhin je nach Wetterlage situativ entschieden“, teilte die DFL der Sportschau mit. Bei großer Hitze können die Schiedsrichter reagieren und den Mannschaften solche Pausen ermöglichen. Eine generelle Regelung soll es aber nicht geben.

Die UEFA ließ wissen, dass ihr Vorgehen ähnlich dem der Bundesliga sei. Bei Temperaturen ab 35 Grad Celsius oder wenn der Hitzeindex WBGT den Wert von 32 überschreitet, sollen die Pausen genutzt werden, heißt es in den medizinischen Vorschriften. Bei geringeren Werten kann der Unparteiische Pausen erlauben, wenn er das für angebracht hält.

UEFA plant keine generellen Trinkpausen

Generelle Trinkpausen in jedem Spiel soll es aber nicht geben: „Die UEFA plant nicht, diese Regularien für die kommenden Wettbewerbe zu verändern. Das schließt die Champions League und die EM 2028 ein.“

Der Weltverband FIFA hatte die Regel als Reaktion auf die teils große Hitze bei der Klub-WM im vergangenen Jahr eingeführt. Bei jeder Partie wird Mitte beider Halbzeiten eine dreiminütige Trinkpause eingelegt. Dabei ist es egal, wie hoch die Temperaturen sind und ob ein Stadiondach geschlossen ist. So sollen gleiche Bedingungen für alle Mannschaften gelten.