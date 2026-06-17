WM 2026: Peinliche Verwechslung! Türkischer Kommentator suspendiert

Wegen einer kuriosen Verwechslung bei der Übertragung der Weltmeisterschaft 2026 hat der türkische Staatssender TRT einen Kommentator suspendiert. Für Murat Ekrem Cimen hatte die WM gerade erst angefangen – und ist doch schon wieder vorbei, wie der Sender offiziell mitteilte.
Peinliche Verwechslung hat Folgen
Beim Aufeinandertreffen zwischen Neuseeland und dem Iran (2:2) hatte Cimen die ersten vier Minuten so kommentiert, als hätte Neuseeland in den weißen und Iran in den dunklen Trikots gespielt. Dabei war es genau andersherum.
Aufgefallen war ihm die Verwechslung selbst, als TV-Kameras eine Nahaufnahme von Irans Kapitän Mehdi Taremi von hinten zeigten. Offenbar erreichte ihn auch von seinen Kollegen, die an der Sendung beteiligt waren, keine Korrektur.
So begründet der Sender die Suspendierung
In den sozialen Medien gingen der Fauxpas viral, wodurch auch große Kritik am türkischen Sender aufkam, der nun Konsequenzen zog.
„Der betreffende Kommentator wurde im Rahmen des Untersuchungsverfahrens aus dem WM-Übertragungsteam in den USA abgezogen und wird die Turnierübertragungen nicht fortsetzen“, heißt es in einer Mitteilung. Cimen wird dabei nicht namentlich genannt.
Gleichzeitig zeigte sich der Sender irritiert, wie solch ein Fehler trotz langjähriger Berufserfahrung auftreten könne.
„Für TRT ist es inakzeptabel, dass eine Persönlichkeit mit über 30 Jahren Erfahrung in der Sportberichterstattung einen solchen Fehler begeht“, wird in dem Statement erklärt: „TRT toleriert keinerlei Praktiken, die gegen die Übertragungsstandards bei nationalen und internationalen Veranstaltungen verstoßen, die Millionen von Zuschauern erreichen.“