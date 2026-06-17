WM 2026: Peinliche Verwechslung! Türkischer Kommentator suspendiert

Johannes Behm 17.06.2026 • 11:45 Uhr Einem Kommentator unterläuft ein peinlicher Fauxpas bei der WM. Der betroffene TV-Sender reagiert mit drastischen Maßnahmen.

Wegen einer kuriosen Verwechslung bei der Übertragung der Weltmeisterschaft 2026 hat der türkische Staatssender TRT einen Kommentator suspendiert. Für Murat Ekrem Cimen hatte die WM gerade erst angefangen – und ist doch schon wieder vorbei, wie der Sender offiziell mitteilte.

Beim Aufeinandertreffen zwischen Neuseeland und dem Iran (2:2) hatte Cimen die ersten vier Minuten so kommentiert, als hätte Neuseeland in den weißen und Iran in den dunklen Trikots gespielt. Dabei war es genau andersherum.

Aufgefallen war ihm die Verwechslung selbst, als TV-Kameras eine Nahaufnahme von Irans Kapitän Mehdi Taremi von hinten zeigten. Offenbar erreichte ihn auch von seinen Kollegen, die an der Sendung beteiligt waren, keine Korrektur.

So begründet der Sender die Suspendierung

In den sozialen Medien gingen der Fauxpas viral, wodurch auch große Kritik am türkischen Sender aufkam, der nun Konsequenzen zog.

„Der betreffende Kommentator wurde im Rahmen des Untersuchungsverfahrens aus dem WM-Übertragungsteam in den USA abgezogen und wird die Turnierübertragungen nicht fortsetzen“, heißt es in einer Mitteilung. Cimen wird dabei nicht namentlich genannt.

Gleichzeitig zeigte sich der Sender irritiert, wie solch ein Fehler trotz langjähriger Berufserfahrung auftreten könne.