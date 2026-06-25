WM: TV-Star bei Deutschland-Spiel gesichtet

Lars Hinzberg 25.06.2026 • 22:51 Uhr Beim letzten WM-Gruppenspiel der DFB-Elf gegen Ecuador grüßte von der Tribüne ein bekanntes Gesicht.

Die DFB-Elf kann beim letzten WM-Gruppenspiel gegen Ecuador (JETZT im LIVETICKER) auf prominente Unterstützung von den Rängen zählen. Auf der Tribüne des MetLife-Stadiums in New York ließ sich auch ein deutscher TV-Star beim 1:2 blicken.

Getarnt mit Sonnenbrille und Baseballcap, ließ sich Stefan Raab von den Kameras einfangen. Herzlich lachend grüßte der Edelfan am Donnerstag von den Zuschauerrängen.

Sportlich ist das Spiel für die deutsche Mannschaft nicht mehr von großer Bedeutung. Nach dem 2.1-Sieg über die Elfenbeinküste hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann den Gruppensieg bereits sicher.