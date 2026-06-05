WM: TV-Überraschung um Andrich

SID 05.06.2026 • 10:16 Uhr Robert Andrich wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die WM nominiert. Der Spieler von Bayer Leverkusen nimmt aber eine andere Rolle beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada ein.

Kurz vor Beginn der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) hat MagentaTV nochmals sein Expertenteam verstärkt.

Mit Robert Andrich erweitert der Kapitän von Bayer Leverkusen die bisherige Riege, der unter anderem bereits Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp angehören. Zudem wird Andrich laut einer Mitteilung vom Freitag auch eine Rolle als Co-Kommentator an der Seite von Wolff Fuss übernehmen.

Andrichs Premiere beim Eröffnungsspiel

„Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich bei der WM als Spieler nicht dabei bin“, sagte Andrich, der bislang 19 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert hat. Er habe aber „auf jeden Fall Riesenbock auf diese neue Aufgabe. Ich werde für MagentaTV einen perfekten Rollen-Mix übernehmen. Ich werde extrem mitfiebern und das deutsche Team auf eine andere Art und Weise begleiten“, ließ sich der 31-Jährige zitieren.