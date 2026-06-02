WM: Überraschender Auftritt von Mario Götze

Philipp Schmidt 02.06.2026 • 11:20 Uhr Tommi Schmitt begleitet in einer Dokumentation drei DFB-Profis auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. In der letzten Szene taucht plötzlich ein deutscher WM-Held auf.

Überraschender Auftritt von Mario Götze: In der ZDF-Dokumentation World Cup mit Tommi Schmitt hat der bekannte Podcaster mit Nadiem Amiri, Nick Woltemade und David Raum drei deutsche Nationalspieler über die Saison hinweg begleitet. Mit Mario Götze ist am Ende auch der Siegtorschütze aus dem Finale von Rio 2014 zu Wort gekommen.

In der finalen Sequenz der Doku saß Schmitt vermeintlich alleine im Oberrang des menschenleeren Frankfurter Deutsche Bank Parks. „Die Saison ist vorbei. Das heißt allerdings auch, die WM geht jetzt endlich los. Und ich frage mich, ob wir das Ding wirklich holen können. Und wenn, wer schreibt wohl diesmal die Heldengeschichte?“, sagte Schmitt und blickte plötzlich nach links.

„Hast du ’ne Ahnung?“, fragte Schmitt, ehe die Kamera schwenkte und zeigte, dass Götze neben ihm saß. „Keine Sorge, einer wird’s schon machen“, sagte Götze grinsend, ehe der Abspann der Doku folgte.

Götze schoss Deutschland zum WM-Sieg

In diesem wurden die vier Tore gezeigt, mit denen sich Deutschland bisher zum Weltmeister gekrönt hatte: Helmut Rahn 1954 gegen Ungarn, Gerd Müller 1974 gegen die Niederlande, Andreas Brehme 1990 gegen Argentinien und eben Götze 2014 ebenfalls gegen die Südamerikaner.