WM: Vernichtende Kritik am DFB-Team? Havertz reagiert

Niklas Trettin 29.06.2026 • 08:28 Uhr Englands Fußball-Legende Gary Lineker lässt kein gutes Haar an der deutschen Nationalmannschaft. Kai Havertz reagiert.

Kai Havertz hat auf die deftigen Aussagen von Englands Fußball-Legende Gary Lineker gegenüber der deutschen Nationalmannschaft reagiert. „Jeder kann seine Meinung haben. Ich habe es selber gar nicht mitbekommen. Klar, bei so einem Turnier fangen viele Leute an, über einen zu sprechen. Ich glaube, da hört keiner groß hin“, betonte der 37-Jährige auf einer Pressekonferenz.

„Wir haben schon viele Experten in unserem eigenen Land – wenn es in anderen Ländern auch anfängt, dann reicht es irgendwann mal“, fügte Havertz hinzu: „Es ist immer einfach, von außen auf uns einzuhauen. Aber mich interessiert das wirklich null.“ Am Montagabend trifft das DFB-Team im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft auf Paraguay (ab 22:30 Uhr im LIVETICKER).

Zuvor schoss Lineker heftig gegen das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Ich denke – ich könnte mich irren –, dass dies eine der schwächsten deutschen Nationalmannschaften ist, die ich je gesehen habe. Deutschland lebt von seiner Vergangenheit. Denkt daran, dass es bei den letzten beiden Weltmeisterschaften nicht einmal die Gruppenphase überstanden hat“, sagte er der französischen L’Équipe.

WM: Deutschland kann noch nicht überzeugen

Mit Blick auf ein mögliches Achtelfinalduell zwischen Deutschland und Frankreich zeigte er sich ausgesprochen zuversichtlich für die Équipe Tricolore. „Frankreich kann sich problemlos für das Viertelfinale qualifizieren“, so Lineker weiter. „Ich glaube also, ihr könnt beruhigt schlafen.“ Unterm Strich hat die deutsche Nationalmannschaft bei dieser WM nur phasenweise überzeugt.