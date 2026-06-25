WM: Vorbild Ecuador - Neuseeland glaubt ans Weiterkommen

SID 26.06.2026 • 01:56 Uhr Neuseeland kämpft gegen Belgien um den Einzug in die K.o.-Phase - und nutzt die deutsche Niederlage als Inspiration.

Neuseelands Fußballer wollen Ecuadors Sieg gegen die deutsche Nationalmannschaft in ihrem Gruppenfinale als Inspiration nutzen. „Wir haben gerade gesehen, wie Deutschland verloren hat und eine Mannschaft von einem Punkt auf vier Punkte gesprungen ist“, sagte Trainer Darren Bazeley vor der Partie gegen Belgien in der Nacht auf Samstag (5 Uhr im LIVETICKER) in Vancouver: „Wir müssen daran glauben.“

Nach zwei Spielen hat Neuseeland einen Punkt auf dem Konto – wie Ecuador vor seinem 2:1 gegen Deutschland. Mit einem Sieg gegen die klar favorisierten, aber angeschlagenen Belgier würde der Weltranglisten-84. erstmals in seiner WM-Geschichte in die K.o.-Phase einziehen.

WM: Neuseeland glaubt an Sieg

„In unserer Mannschaft herrscht auf jeden Fall Glaube“, betonte Bazeley: „Wir müssen daran glauben, dass wir rausgehen, einen Sieg holen und das erreichen können, was wir uns vorgenommen haben – nämlich Geschichte zu schreiben und bei einer Weltmeisterschaft aus der Gruppenphase herauszukommen.“