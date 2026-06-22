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WM: Wer sollte Nico Schlotterbeck ersetzen? Stimmen Sie ab!
Wer sollte Schlotterbeck ersetzen?
Nico Schlotterbeck fehlt der deutschen Nationalmannschaft bei der restlichen WM. Wer sollte ihn ersetzen? Stimmen Sie ab!
SPORT1
22.06.2026 • 14:50 Uhr
Nico Schlotterbeck fehlt der deutschen Nationalmannschaft bei der restlichen WM. Wer sollte ihn ersetzen? Stimmen Sie ab!
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