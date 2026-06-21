Xavi über Messi: "Der Michael Jordan des Fußballs"

SID 21.06.2026 • 22:10 Uhr Xavi erinnert sich gern an die gemeinsame Zeit mit Lionel Messi zurück.

Der spanische Ex-Weltmeister Xavi hat seinen langjährigen Weggefährten Lionel Messi in den höchsten Tönen gelobt und zählt den achtmaligen Weltfußballer zu den großen Sport-Ikonen. „Lionel Messi ist der Michael Jordan des Fußballs. Er ist unvergleichlich, fast schon übermenschlich“, schrieb Xavi in einem Gastbeitrag für The Athletic.

Im Fußball gebe es niemanden, der mit Messi vergleichbar wäre. „Er hat die Großen der Vergangenheit aufgrund seiner Beständigkeit übertroffen. Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder einen Fußballer wie ihn sehen werden“, sagte Xavi.

Xavi erinnert sich an Erfolgsära bei Barca

Der 46-jährige Xavi und Messi (38) prägten eine Erfolgsära beim FC Barcelona. Gemeinsam gewannen beide unter anderem vier Mal die Champions League. Xavi hat seine Karriere im Jahr 2019 beendet, Messi kämpft derzeit bei der WM in Nordamerika mit Argentinien um die erfolgreiche Titelverteidigung.

Kapitän Messi sei bei Argentinien der „unangefochtene Anführer, sowohl in Worten als auch in Taten“, sagte Xavi: „Es strömt einfach aus ihm heraus: dieser unstillbare Siegeswille. Die Leidenschaft, die er in den Fußball steckt, ist sehr argentinisch, sehr kämpferisch. Dem kann man sich nicht entziehen.“

Bei seiner ersten Begegnung mit Messi hatte Xavi den Werdegang des Weltmeisters von 2022 nicht kommen sehen – auch wenn das Ausnahmetalent früh erkennbar war. Im ersten gemeinsamen Training habe er seinen Augen kaum getraut. „Genauso wenig wie die anderen erfahrenen Spieler – Carles Puyol, Victor Valdés, Deco, Ronaldinho. Wir sahen uns nur an, als wollten wir sagen: ‚Das ist nicht normal.‘ Leo war erst 16 und sofort so ziemlich der beste Spieler im Verein. Selbst bei Barcelona sah man so ein Talent nicht oft“, so Xavi.