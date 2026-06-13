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Xhaka hat mit der Schweiz Großes vor

Xhaka hat mit der Schweiz Großes vor

Bei der vergangenen Ausgabe war für die Schweiz im Achtelfinale Schluss - wenn es nach dem Kapitän geht, soll es dieses Mal weiter gehen.
Das erste WM-Spiel der USA war ein wahres Schaulaufen der Stars und Sternchen. Unter anderem wollten sich Leonardo DiCaprio, George Lucas und Tom Cruise das Spektakel nicht entgehen lassen.
SID
Bei der vergangenen Ausgabe war für die Schweiz im Achtelfinale Schluss - wenn es nach dem Kapitän geht, soll es dieses Mal weiter gehen.

Kapitän Granit Xhaka brennt auf den Schweizer WM-Start und hat mit seiner Mannschaft Großes vor. „Wir haben Hunger, wie nie zuvor“, sagte der 33-Jährige vor dem Auftakt gegen Katar in Santa Clara am Samstag (21.00 Uhr im LIVETICKER).

„Wir reden immer von der besten WM aller Zeiten“, sagte der Mittelfeldspieler: „Klar, Reden ist einfacher als Tun. Aber wir sind bereit, mental wie physisch und wollen den ersten Schritt machen.“

Schweiz zieht „Lehren“ aus 1:6-Pleite

Bei einer Endrunde waren die Schweizer bislang höchstens bis ins Viertelfinale vorgestoßen, bei der vergangenen WM 2022 in Katar war im Achtelfinale gegen Portugal Schluss gewesen. Aus der bitteren 1:6-Pleite habe man „Lehren“ gezogen, betonte Trainer Murat Yakin. Man sei „vier Jahre erfahrener“ sowie „um einiges besser und breiter aufgestellt“ als damals.

Angesprochen auf die Aussage des katarischen Nationaltrainers Julen Lopetegui, der die Schweiz als „eine der besten Mannschaften“ in dem Turnier bezeichnet hatte, reagierte Yakin mit einem Schmunzeln. Der Spanier sei „ein Fuchs, wenn er solche Aussagen macht“, sagte der 51-Jährige. „Wir wissen um unsere Qualität“, erklärte Yakin, doch das Auftaktspiel sei auch immer „ein Willensspiel“.

Dass Schlüsselspieler Breel Embolo aufgrund von Visum-Problemen später zur Mannschaft gestoßen war, bereitet Yakin dabei keine Sorgen. „Er ist für uns enorm wichtig, er braucht nicht viele Chancen, um ein Tor zu erzielen – er wird frisch sein.“

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