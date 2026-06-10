XXL-Spektakel im Aztekenstadion: So läuft die Eröffnungsfeier

SID 10.06.2026 • 11:20 Uhr Die Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft wird zum XXL-Spektakel. 90 Minuten lang soll die pompöse Eröffnungsfeier dauern - dabei ist sie nur eine von dreien.

Shakira tanzt wie vor 20 Jahren beim WM-Finale von Berlin – und die Show dauert so lange wie das Spiel. Wenn im Fußball-Tempel Aztekenstadion in Mexiko-Stadt die XXL-WM beginnt, dürfte die Eröffnungsfeier pompös ausfallen.

Bereits 90 Minuten vor dem Anpfiff des Spiels zwischen Mexiko und Südafrika (Anstoß 21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) geht es am Donnerstag los, mit Musik, Feuerwerk und viel Glamour.

Im gewohnt überschwänglichen Duktus gab die FIFA Details bekannt: „Es sind die ersten Töne bei einem Turnier, das Milliarden Menschen durch die beliebteste Sportart der Welt in den Bann ziehen wird.“

Im Mittelpunkt stehen die Popstars Shakira und Burna Boy, die zum ersten Mal live den WM-Song „Dai Dai“ performen werden. Shakira ist dem Fußball eine treue Begleiterin: 2010 bescherte sie Millionen Fans den wochenlangen WM-Ohrwurm „Waka Waka“, vier Jahre zuvor begeisterte sie im Berliner Olympiastadion barfuß.

Auch Shows in den USA und Kanada geplant

Die FIFA verspricht überdies „einige der spannendsten Acts der internationalen Musikszene“. Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean und J Balvin sind die Künstler, die das Aztekenstadion erbeben lassen sollen – ein Spektakel vor dem Spektakel.