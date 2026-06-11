XXL-WM: Streich gegen "Herrschaftsdenken der Mächtigen"

SID 11.06.2026 • 06:09 Uhr Der Kulttrainer geißelt das Verhalten von US-Präsident Donald Trump und FIFA-Boss Gianni Infantino.

In der Debatte über das neue und vielfach beklagte XXL-Format der Fußball-WM nimmt der deutsche Kulttrainer Christian Streich aus Überzeugung die Rolle des Befürworters ein. „Es profitieren eben auch kleine Verbände wie Curacao oder Kap Verde. Über die FIFA-Honorare kommt relativ viel Geld in diese kleinen Verbände, mit dem sie die Jugend fördern sowie die Trainerinnen und Trainer und andere Mitarbeiter besser bezahlen können und das hoffentlich auch tun“, sagte Streich in einem kicker-Interview.

Zwar beschrieb der vor zwei Jahren in den Ruhestand getretene Ex-Coach von Bundesligist SC Freiburg die Kritik „am aufgeblähten 48er-Teilnehmerfeld“ als „nachvollziehbar“, ermahnte die Gegner der Aufstockung auch in Deutschland allerdings zur Berücksichtigung von Perspektiven kleinerer Länder: „Es ist ein historisches Ereignis, das die Menschen in deren Heimat zusammenschweißt. Wir können als große Fußballnation, die sich bisher immer für die WM qualifiziert hat, nicht den Anspruch ableiten, nur mit 16 oder 24 spielen zu wollen. Das wäre Herrschaftsdenken der Mächtigen.“