Yamal gegen Kap Verde zunächst auf der Bank

SID 15.06.2026 • 17:11 Uhr Nach seiner Oberschenkelverletzung ist der Star des FC Barcelona aber laut seinem Trainer wieder eine Option.

Spaniens Offensivstar Lamine Yamal sitzt beim WM-Auftaktspiel des Europameisters wie erwartet zunächst auf der Bank. Dafür schenkte Nationaltrainer Luis de la Fuente bei der Begegnung am Montag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Atlanta gegen Neuling Kap Verde dem in dieser Saison lange verletzten Gavi im Mittelfeld das Vertrauen.

„Die Fitness-Coaches sagen, Lamine Yamal ist bereit zu spielen. Man weiß nie, Fußball ist ein riskantes Spiel. Aber er ist bereit. Vielleicht nicht für 90 Minuten. Aber er kann am Spiel teilnehmen“, hatte de la Fuente bei der Pressekonferenz am Sonntag gesagt.

Yamal, 18 Jahre alter Offensivkünstler des FC Barcelona, hatte sich Ende April eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war erst kürzlich ins Mannschaftstraining des Nationalteams zurückgekehrt. De la Fuente will offenbar abwarten, wie das Spiel gegen den krassen Außenseiter Kap Verde läuft. In jedem Fall sei Yamal „bereit, ein paar Minuten zu spielen. Unser medizinisches Team hat dem zugestimmt, sonst wäre er gar nicht auf der Bank.“