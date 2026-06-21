Superstar Lamine Yamal kehrt beim zweiten WM-Gruppenspiel in die Startelf der spanischen Fußball-Europameister zurück. Der 18-Jährige beginnt beim Duell mit Saudi-Arabien in Atlanta am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/MagentaTV). Der Hoffnungsträger, gerade erst von einer Oberschenkelblessur genesen, war beim peinlichen 0:0 Spaniens gegen Kap Verde zum Auftakt erst nach 70 Minuten ins Spiel gekommen.
Yamal kehrt in Spaniens Startelf zurück
Der Superstar beginnt gegen Saudi-Arabien. Beim 0:0 zum Auftakt gegen Kap Verde war er eingewechselt worden.
Lamine Yamal steht in der Startelf
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Trainer Luis de la Fuente nimmt im Vergleich zum Kap-Verde-Spiel insgesamt vier personelle Änderungen vor. Neben Yamal rücken Pedro Porro, Dani Olmo und Alex Baena für Marcos Llorente, Fabian Ruiz, Ferran Torres und Gavi in die Mannschaft.
Spanien steht nach dem Ausrutscher unter Zugzwang. Auch Saudi-Arabien holte zum Auftakt einen Punkt, beim 1:1 gegen Uruguay hatte der Außenseiter lange geführt.