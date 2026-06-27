Zittersieg! Modric mit Kroatien im WM-Sechzehntelfinale

SID 28.06.2026 • 00:58 Uhr Kroatien liefert mal wieder, wenn es darauf ankommt. Der Sieg gegen Ghana reicht zum Einzug ins Sechzehntelfinale.

Luka Modric darf mit Kroatien bei seiner wohl letzten WM erneut auf eine magische Reise in der K.o.-Phase hoffen. Das bislang enttäuschende Team um den 40 Jahre alten Kapitän lieferte mal wieder zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt ab und bezwang Ghana im Vorrundenfinale mit 2:1 (1:0).

Damit ziehen die Vatreni mit sechs Punkten als Gruppenzweiter ins Sechzehntelfinale ein, dort geht es am 2. Juli in Toronto gegen den Zweiten der Gruppe K mit Portugal und Kolumbien.

2018 und 2022 hatte die mittlerweile in die Jahre gekommene goldene Generation um Modric jeweils in der K.o.-Phase Sensationen in Serie geliefert und sich mit der Vize-Weltmeisterschaft sowie Rang drei belohnt.

Diesmal trafen Petar Sucic (30.) und Nikola Vlasic (83.) entscheidend, Derrick Luckassen (73., nach Videobeweis) glich zwischenzeitlich aus. Ghana stand bereits zuvor im Sechzehntelfinale, wo es nun am 3. Juli gegen den Sieger der Portugal-Gruppe geht. Im amerikanischen Kansas City wird auch Schlüsselspieler Thomas Partey trotz der Vorwürfe wegen Vergewaltigung spielen dürfen.

WM: Kroatien trotzt Kritik

Die Kroaten hatten nach den enttäuschenden Auftritten gegen England und Panama deutliche Kritik einstecken müssen. Hinter die Leistungsfähigkeit der Routiniers wie Modric (40), Ivan Perisic (37) oder Andrej Kramaric (35) wurden in der Heimat große Fragezeichen gestellt. „Wir können wichtige Spiele“, tönte Perisic trotzig. Das zeigte die routinierte Elf in der Anfangsphase aber kaum, der unbedingte Siegeswille war nicht erkennbar.

Die Vatreni überließen den Ghanaern viel den Ball, zogen sich erstmal in die eigene Hälfte zurück. Das Lauern auf Umschaltmomente hatte auch fast Erfolg, im Anschluss an einen katastrophalen Ballverlust der Black Stars setzte Nikola Vlasic den Ball aus 16 Metern an den Außenpfosten (17.). Ghana machte nichts aus seinem Plus an Spielanteilen, nach einem schlimmen Abspielfehler von Wolfsburgs Jonas Adjetey traf stattdessen Sucic auf der Gegenseite mit einem verdeckten Schuss.

Mit der Führung im Rücken agierte Kroatien auch etwas mutiger, gab so aber auch mehr Räume her. Ghanas Starspieler Antoine Semenyo (40.) setzte den Ball nach einer Einzelaktion nur Zentimeter vorbei.