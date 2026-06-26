Zu 99 Prozent: DFB-Team im Sechzehntelfinale gegen Paraguay

SID 26.06.2026 • 10:18 Uhr Die Wahrscheinlichkeit, in der ersten K.o.-Runde auf Schottland oder Schweden zu treffen, ist laut der Plattform Football meets Data minimal.

Den Gruppensieg hatte sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schon vor der abschließenden 1:2-Vorrundenniederlage bei der WM gegen Ecuador gesichert – nun scheint auch festzustehen, auf welchen Gegner das Team von Julian Nagelsmann im Sechzehntelfinale trifft: Laut der Plattform „Football meets Data“ kommt es am Montag in Boston (22.30 Uhr MESZ, ZDF/MagentaTV) mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent zum Duell mit Paraguay.

Das Team aus Südamerika hat die Gruppe D hinter den USA und Australien als Dritter abgeschlossen und gehört Stand Freitagmorgen deutscher Zeit mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 2:4 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu den acht besten Gruppendritten. Paraguay hatte sich in seinem abschließenden Gruppenspiel 0:0 von Australien getrennt.

Rein theoretisch kämen als mögliche deutsche Gegner in der ersten K.o.-Runde auch noch Schottland und Schweden in Frage, laut Football meets Data ist die Wahrscheinlichkeit hierfür aber verschwindend gering: Sie liegt bei einem beziehungsweise unter einem Prozent.