DFB-Präsident Bernd Neuendorf weist Kritik zurück

SID 13.06.2026 • 03:46 Uhr DFB-Chef Bernd Neuendorf setzt laut eigener Aussage im Umgang mit kritischen WM-Themen auf Diplomatie hinter den Kulissen - und sieht dabei Erfolge.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat Kritik an seiner Zurückhaltung auf dem sportpolitischen Parkett im Umfeld der Fußball-WM zurückgewiesen.

Man könne „sicher sein, dass ich mich dieser Themen annehme“, sagte der 64-Jährige am Freitag (Ortszeit) in New York. Er verwies aber darauf, dass es „Fingerspitzengefühl und Diplomatie“ brauche: „Es hilft nicht, wenn ich alles, was ich weiß, auf den Markt trage.“

Darum geriet Neuendorf in die Kritik

Laut Neuendorf, der Mitglied im Council des Weltverbandes FIFA ist und zuletzt unter anderem wiederholt die Vergabe des umstrittenen „FIFA-Friedenspreises“ an US-Präsident Donald Trump verteidigte, sei es „manchmal besser, in Ruhe und hinter den Kulissen mit den Leuten zu reden“. Sollte Handlungsbedarf entstehen, gebe es „entsprechende Ansprechpartner, an die wir uns vertrauensvoll wenden können“.

Der DFB-Chef nannte Bemühungen um günstigere WM-Tickets als auch die Forderung nach höheren Prämien als erfolgreiche Beispiele. „Das haben wir als Europäer geschafft bei der FIFA. Das sind Themen, die kann man in Ruhe besprechen mit den Leuten, bei denen man weiß, dass sie die Entscheidungsträger sind. Und das findet auch statt“, sagte Neuendorf.

DFB will sich für Fans der Elfenbeinküste einsetzen

Nach Angaben des Präsidenten will sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zudem für die Anhänger des deutschen Gruppengegners Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) einsetzen, denen nach Angaben einer Fanvereinigung die Visa für die Einreise in die USA verweigert wurden.

Er wisse nicht, ob das schon abschließend entschieden sei, meinte Neuendorf, sollte es so sein, wäre dies aber „ein Vorgang, der für meine Begriffe nicht nachvollziehbar wäre“. Man dürfe davon ausgehen, „dass ich mich um diese Sachen kümmere“.