„Zutrauen enorm“: Neuendorf glaubt an erfolgreiche WM

SID 22.06.2026 • 08:57 Uhr Der DFB-Präsident schwärmt vom Zusammenhalt der Mannschaft und von Super-Joker Undav.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf blickt nach dem vorzeitigen Einzug der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die K.o.-Runde der WM zuversichtlich auf die entscheidenden Spiele. „Das Zutrauen, das wir als Verband und ich als Präsident in die Mannschaft und die gesamte sportliche Leitung haben, ist enorm“, sagte der 64-Jährige bei RTL/ntv und betonte: „Deshalb glauben wir, dass der Weg noch eine ganze Strecke weit führen kann.“

Eine wirkliche Zielvorgabe aber sei „extrem schwierig, weil die Leistungsdichte mittlerweile so hoch ist. Da ist es oft auch ein Glücksfaktor, ob man weiterkommt oder nicht. Das haben wir bei der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land leidvoll erfahren.“

Optimistisch stimmt Neuendorf der Teamgeist. „Man hat gesehen, wie alle bei den Toren mitgegangen sind“, sagte er über den Jubel nach den Treffern gegen die Elfenbeinküste (2:1) und betonte: „Das haben wir beim DFB auch nicht immer so gehabt. Ich nehme einen großen Zusammenhalt wahr. Das ist ein Verdienst des Trainerteams hinter dem Team, die dafür sorgen, dass der Fokus auf dem Fußball liegt und die Gemeinschaft stimmt.“