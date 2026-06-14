Später Schock für die Niederlande

SID 14.06.2026 • 23:55 Uhr Die Niederlande verpassen den erhofften Auftaktsieg bei der Fußball-WM. Ein spätes Tor schockt die Elftal.

Erst die große Oranje-Party auf den Straßen von Texas, dann der späte Stimmungskiller auf dem Rasen: Die Niederlande sind bei ihrem nächsten Angriff auf den ersehnten ersten WM-Titel früh auf Widerstand gestoßen.

Die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman musste sich am Sonntag in Dallas gegen Japan mit einem 2:2 (0:0) begnügen und verpasste den erhofften Auftaktsieg.

Kapitän Virgil van Dijk (51.) und Crysencio Summerville (64.) hatten die Niederlande jeweils in Führung gebracht. Keito Nakamura (57.) und Daichi Kamada (88.) glichen für Japan aus. In den kommenden Spielen der Gruppe F gegen Tunesien und Schweden stehen sowohl die Elftal als auch die „Blue Samurai“ unter Zugzwang.

WM: Frühere Stars machen Stimmung

Kritik kam von TV-Experte Mats Hummels, der mit der niederländischen Herangehensweise nicht einverstanden war.

„Was mir nicht gefallen hat, ist der Wechsel auf eine Fünferkette. Das ist ein klassisches Zeichen an die Mannschaft: Wir verteidigen nur noch, wir lassen uns hinten reindrängen“, sagte Hummels bei Magenta TV.

Er sei „kein Fan, so früh auf eine Fünferkette zu wechseln. Ich bin ein Fan davon, weiter nach vorne zu spielen, weiter anzugreifen, sich nicht reinfallen zu lassen. Die letzten vier, fünf Minuten kann man sich reinstellen, davor immer mitspielen.“

Vor dem Anpfiff war der reise- und gesangserprobte Oranje-Partyzug durch Dallas gezogen und hatte in der texanischen Metropole für Feststimmung gesorgt. Auch die Ex-Nationalspieler Klaas-Jan Huntelaar und Wesley Sneijder brachten sich beim farbenfrohen Fanwalk in WM-Stimmung.

Die Euphorie übertrug sich auf den Rasen, denn die Mannschaft um Star-Verteidiger van Dijk war auf Anhieb im Turnier. Im klassischen 4-3-3 begann der dreimalige Vize-Weltmeister druckvoll und hatte früh die erste Großchance: Der ehemalige Dortmunder Donyell Malen (3.) zwang Zion Suzuki im Tor der Japaner zu einer starken Reaktion.

Der anfängliche Offensivschwung ging in der Folge etwas verloren, trotzdem blieben die Niederlande spielbestimmend. Die Japaner, bei denen das Bundesliga-Trio Hiroki Ito (Bayern München), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) und Kaishu Sano (FSV Mainz 05) von Beginn an spielte, standen tief und agierten defensiv sehr strukturiert.

Japan zunächst blass

Offensiv blieb der viermalige Asienmeister dagegen lange blass, nur vereinzelt stieß Japan über die Außen ins letzte Drittel vor.

In Bedrängnis geriet Japan im Verlauf der ersten Halbzeit nur noch durch Standards. Der auffällige Malen (33.) setzte sich nach einer Ecke im Strafraum durch, köpfte den Ball aber zu zentral auf Suzuki. Cody Gakpo (36.) zielte nach einem Freistoß im Fallen zu hoch.

Japan kam erst kurz vor der Pause zu Chancen. Nakamura (43.) und Ayase Ueda (45.) verzogen aus aussichtsreicher Position.

Nach der mitunter zähen ersten Halbzeit entwickelte sich ein ansehnlicher Schlagabtausch. Dabei rückte auch Van Dijk in den Mittelpunkt. Eine Flanke des Ex-Bayern-Profis Ryan Gravenberch köpfte der 34-Jährige zur Führung ein. Nakamura fand die schnelle Antwort für Japan, ehe Summerville die Führung spektakulär wiederherstellte.