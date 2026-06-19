Zweites Gruppenspiel: Nagelsmann und die Sané-Frage

SID 19.06.2026 • 05:32 Uhr Vertraut der Bundestrainer seiner Curacao-Elf? Oder ersetzt er den ehemaligen Münchner?

An Leroy Sané scheiden sich die Geister. Zweifelt auch Julian Nagelsmann? Der Bundestrainer muss vor dem zweiten WM-Gruppenspiel am Samstag (22.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in Toronto die Frage beantworten, ob der ewig hochtalentierte Flügelspieler auch gegen die Elfenbeinküste die richtige Wahl ist. Als erste Alternative stünde der Stuttgarter Jamie Leweling bereit.

Eine weitere Option wäre der Dortmunder Maximilian Beier, den Nagelsmann aber vor allem als Konterstürmer sieht. Der Bundestrainer könnte außerdem Super-Joker Deniz Undav ins Team nehmen und Zehner Jamal Musiala verschieben. Am wahrscheinlichsten ist aber, dass er an Sané festhält.

Auch sonst dürfte er der Elf vertrauen, die zum Auftakt 7:1 gegen Curacao gewonnen hatte. Rückkehrer Manuel Neuer wird das deutsche Tor hüten. Vor dem Weltmeister von 2014 verteidigt Kapitän Joshua Kimmich rechts in der Viererkette, Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck bilden das Zentrum, der junge Frankfurter Shootingstar Nathaniel Brown spielt links.

In der Schaltzentrale im Mittelfeld haben sich Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha festgespielt. Neben Sané und Musiala komplettiert Florian Wirtz die offensive Dreierreihe hinter Kai Havertz. – Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Neuer/Bayern München (40 Jahre/125 Länderspiele) – Kimmich/Bayern München (31/111), Tah/Bayern München (30/48), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/28), Brown/Eintracht Frankfurt (23/6) – Pavlovic/Bayern München (22/12), Nmecha/Borussia Dortmund (25/9) – Sané/Galatasaray (30/77), Musiala/Bayern München (23/43), Wirtz/FC Liverpool (23/42) – Havertz/FC Arsenal (27/59) – Trainer: Nagelsmann

Elfenbeinküste: Fofana/Rizespor (25/37) – Doué/Racing Straßburg (23/21), Singo/Galatasaray (25/36), Ndicka/AS Rom (26/29), Konan/FC Gil Vicente (30/56) – Kessié/Al-Ahli (29/104), Fofana/FC Porto (31/34) – Amad/Manchester United (23/20), Diomande/RB Leipzig (19/11) – Pépé/FC Villarreal (31/57), Bonny/Inter Mailand (22/2). – Trainer: Faé