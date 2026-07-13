Tragödie bei Titelfeier in Spanien

SID 20.07.2026 • 08:59 Uhr Tragödie in Spanien: Bei einer Titelparty nach dem WM-Triumph kommt ein 13-Jähriger zu Tode.

Die Feierlichkeiten nach dem spanischen Triumph bei der Fußball-WM im Finale über Argentinien (1:0 n.V.) wurden von einem tragischen Unfall mit einem Todesopfer überschattet. Ein 13-Jähriger erlag in der Stadt Ciudad Rodrigo in der Provinz Salamanca im Westen des Landes seinen Verletzungen. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Behörde drückte zugleich ihre Trauer aus und sprach den Angehörigen ihr Beileid aus. „Was eigentlich eine Feier des WM-Siegs der spanischen Mannschaft hätte sein sollen, endete in einer Tragödie“, hieß es in der Mitteilung der Gemeinde auf Facebook. Zudem wurden „den anderen Verletzten“ Genesungswünsche übermittelt.