WM-Finale erzielt Topquote

SID 20.07.2026 • 10:49 Uhr Das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien erzielt im TV eine starke Quote - nur das DFB-Team konnte mehr Zuschauer anlocken.

Das gab es sonst nur bei Deutschland-Spielen: Mit 17,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hat das ZDF zum Abschluss der Fußball-WM eine Topquote erzielt. Die Partie zwischen Spanien und Argentinien (1:0 n.V.) verfolgten damit nur geringfügig weniger Menschen als das Ausscheiden Deutschlands im Sechzehntelfinale (17,57 Millionen).

Der Marktanteil lag bei 65,1 Prozent. Beim jungen Publikum, also unter den 14- bis 49-Jährigen, waren es sogar 73 Prozent. Wie viele Menschen das Endspiel bei Konkurrent MagentaTV verfolgten, ist nicht bekannt.

Bessere Final-Quote als 2022

Damit toppte das WM-Finale die Quote von 2022. Das Endspiel zwischen Argentinien und Frankreich (4:2 i.E.) sahen damals weniger als 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der WM 2018 waren es hingegen noch über 21 Millionen.